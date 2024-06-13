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NYT: США уже не те, что были 20 лет назад, считают в Японии
NYT: США уже не те, что были 20 лет назад, считают в Японии - РИА Новости, 13.06.2024
NYT: США уже не те, что были 20 лет назад, считают в Японии
США уже не те, что были 20 и 30 лет назад, независимо от того, кто будет следующим американским лидером, их роль будет относительно уменьшена, пишет газета New... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:57
2024-06-13T10:57
2024-06-13T10:57
в мире
сша
япония
фумио кисида
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США уже не те, что были 20 и 30 лет назад, независимо от того, кто будет следующим американским лидером, их роль будет относительно уменьшена, пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудника японской разведки. Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая с речью в Конгрессе США, заявил, что Япония готова оказать помощь США в поддержании мирового порядка в условиях, когда американцы сомневаются в ведущей роли своей страны и испытывают усталость из-за этого. "США уже не те, что были 20 и 30 лет назад. Это факт. Независимо от того, кто будет следующим президентом, роль США будет относительно уменьшена", - заявил неназванный сотрудник японской разведки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, фумио кисида
В мире, США, Япония, Фумио Кисида
NYT: США уже не те, что были 20 лет назад, считают в Японии
NYT: в японской разведке считают, что роль США будет уменьшена