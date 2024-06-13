https://ria.ru/20240613/ssha-1952509227.html

NYT: США уже не те, что были 20 лет назад, считают в Японии

NYT: США уже не те, что были 20 лет назад, считают в Японии - РИА Новости, 13.06.2024

NYT: США уже не те, что были 20 лет назад, считают в Японии

США уже не те, что были 20 и 30 лет назад, независимо от того, кто будет следующим американским лидером, их роль будет относительно уменьшена, пишет газета New... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:57

2024-06-13T10:57

2024-06-13T10:57

в мире

сша

япония

фумио кисида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/24/1474202414_0:320:6144:3776_1920x0_80_0_0_e270c30c9f3bc425f5eca2febc7291e3.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США уже не те, что были 20 и 30 лет назад, независимо от того, кто будет следующим американским лидером, их роль будет относительно уменьшена, пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудника японской разведки. Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая с речью в Конгрессе США, заявил, что Япония готова оказать помощь США в поддержании мирового порядка в условиях, когда американцы сомневаются в ведущей роли своей страны и испытывают усталость из-за этого. "США уже не те, что были 20 и 30 лет назад. Это факт. Независимо от того, кто будет следующим президентом, роль США будет относительно уменьшена", - заявил неназванный сотрудник японской разведки.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, фумио кисида