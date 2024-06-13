https://ria.ru/20240613/spetsoperatsiya-1952694651.html

Спецоперация, 13 июня: Киев потерял за сутки почти две тысячи солдат

Спецоперация, 13 июня: Киев потерял за сутки почти две тысячи солдат - РИА Новости, 13.06.2024

Спецоперация, 13 июня: Киев потерял за сутки почти две тысячи солдат

О продвижении российских войск в зоне спецоперации, проблемах в украинской авиации и поставках Киеву ЗРК Patriot — в материале РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:10

2024-06-13T19:10

2024-06-13T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, проблемах в украинской авиации и поставках Киеву ЗРК Patriot — в материале РИА Новости.Российские войска продвинулись в зоне СВОПодразделения российских войск заняли более выгодные позиции, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским войскам, а также отразили 13 контратак. Потери противника составили почти две тысячи солдат.Кроме того, Киев лишился трех гаубиц М777 и одной М198 производства США, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, гаубицы FH-70 производства Великобритании, САУ "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б", пяти орудий Д-20 и шести Д-30. Украинские войска также потеряли три БМП, в том числе одну Marder производства ФРГ, бронетранспортер М113 и боевую бронемашину MaxxPro производства США, две боевые машины БМ-21 "Град" и станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD". Также российскими войсками уничтожены девять складов боеприпасов ВСУ. ПВО за сутки сбила 33 украинских беспилотника, четыре реактивных снаряда Vampire чешского производства и HIMARS производства США. Не на чем летатьКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что было поражено место дислокации ВСУ в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области. Кроме того, собеседник агентства заявил, что вертолетчиков на Украине отправляют в штурмовые отряды из-за того, что "у них летать не на чем". Об этом Лебедеву рассказал информатор из города Александрия в Кировоградской области Украины. Как сообщили источники, военный аэродром в городе активно используется для полетов боевых самолетов, о чем им рассказали местные жители. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в четверг обстреляли Донецк и Горловку, выпустили 36 снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, киевский режим дважды атаковал поселок Еленовка под Донецком с помощью беспилотников-камикадзе. Чьи PatriotГлава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине. В группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС. Как рассказал Остин, страны контактной группы уже передали Киеву военную помощь на сумму более 98 миллиардов долларов. Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что его страна не согласилась отправить свою батарею ЗРК Patriot на Украину, а размещенную в Польше американскую батарею Patriot заменят системой из другой части мира. О том, что третий такой комплекс Берлин передаст Киеву после завершения обучения украинских военных, заявил, в свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус. Впрочем, он уточнил, что больше ФРГ не сможет выделить, потому что уже предоставила четверть от своих запасов. Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр. Передачу партии канадцы начали с БТР в модификации санитарной машины. Напряженная ситуацияСогласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога 13 июня была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях, а также подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР. Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в Днепропетровске и Николаеве. Генеральный штаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html

https://ria.ru/20240613/kharkov-1952613832.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, киев, украина, сергей лебедев, ллойд остин, донецкая народная республика, борис писториус, сцкк, вооруженные силы украины, министерство обороны сша