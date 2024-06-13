https://ria.ru/20240613/spetsoperatsiya-1952572148.html

Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные позиции

Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 13.06.2024

Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные позиции

Подразделениями российской группировки войск "Север" в течение суток заняли более выгодные позиции, отразили восемь контратак украинских штурмовых групп,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:56

2024-06-13T13:56

2024-06-13T14:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделениями российской группировки войск "Север" в течение суток заняли более выгодные позиции, отразили восемь контратак украинских штурмовых групп, противник потерял до 305 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" заняты более выгодные позиции. Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области. Отражены восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 305 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, а также боевая машина БМ-21 "Град", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952058697.html

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волчанск

харьковская область

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Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область