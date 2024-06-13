Воробьев: здания 30 соцучреждений обновят в Подмосковье в 2024 году
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Здания 30 соцучреждений обновят в Подмосковье в текущем году, помимо этого планируется дооснастить более 40 объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"План на этот год — обновить и внешний вид, и внутренние помещения в 30 соцучреждениях, дооснастить более 40 объектов. Наша задача — сделать эти центры максимально комфортными, создать в каждом из них домашнюю обстановку", — сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Глава Подмосковья отметил, что в прошлом году удалось полностью обновить Центр реабилитации "Ясенки" под Подольском, где восстанавливаются бойцы после ранений. Там установили комплекс с технологиями виртуальной реальности, имитаторы ходьбы, барокамеру нового поколения. Сейчас ведется строительство бассейна.
"В 2023 году в регионе капитально отремонтировали 27 соцучреждений. Вторую жизнь, в частности, получило старое здание в городском округе Егорьевск, где теперь располагается жилой корпус Доброго дома "Егорьевский" для инвалидов 1 и 2 групп с ментальными нарушениями. Там оборудовали санитарные комнаты, заменили кровлю, фасад, теплосети и сети водоснабжения, установили систему вентиляции и новые окна", - добавили в пресс-службе.
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9 октября 2023, 16:25