https://ria.ru/20240613/sotsuchrezhdeniya-1952704621.html

Воробьев: здания 30 соцучреждений обновят в Подмосковье в 2024 году

Воробьев: здания 30 соцучреждений обновят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 13.06.2024

Воробьев: здания 30 соцучреждений обновят в Подмосковье в 2024 году

Здания 30 соцучреждений обновят в Подмосковье в текущем году, помимо этого планируется дооснастить более 40 объектов, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:48

2024-06-13T19:48

2024-06-13T19:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

егорьевск

андрей воробьев

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Здания 30 соцучреждений обновят в Подмосковье в текущем году, помимо этого планируется дооснастить более 40 объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "План на этот год — обновить и внешний вид, и внутренние помещения в 30 соцучреждениях, дооснастить более 40 объектов. Наша задача — сделать эти центры максимально комфортными, создать в каждом из них домашнюю обстановку", — сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.Глава Подмосковья отметил, что в прошлом году удалось полностью обновить Центр реабилитации "Ясенки" под Подольском, где восстанавливаются бойцы после ранений. Там установили комплекс с технологиями виртуальной реальности, имитаторы ходьбы, барокамеру нового поколения. Сейчас ведется строительство бассейна. "В 2023 году в регионе капитально отремонтировали 27 соцучреждений. Вторую жизнь, в частности, получило старое здание в городском округе Егорьевск, где теперь располагается жилой корпус Доброго дома "Егорьевский" для инвалидов 1 и 2 групп с ментальными нарушениями. Там оборудовали санитарные комнаты, заменили кровлю, фасад, теплосети и сети водоснабжения, установили систему вентиляции и новые окна", - добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20231009/detsady-1901549554.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), егорьевск, андрей воробьев