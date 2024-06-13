https://ria.ru/20240613/soglasheniya-1952542471.html

Более 100 соглашений заключила Москва по программе создания МПТ

Более 100 соглашений заключила Москва по программе создания МПТ - РИА Новости, 13.06.2024

Более 100 соглашений заключила Москва по программе создания МПТ

За четыре года реализации программы стимулирования создания мест приложения труда город заключил более 100 соглашений с инвесторами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:25

2024-06-13T12:25

2024-06-13T12:36

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

сергей собянин

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. За четыре года реализации программы стимулирования создания мест приложения труда город заключил более 100 соглашений с инвесторами, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что инвестор возведет промышленный объект в районе Крюково по программе создания мест приложения труда. В здании расположатся производители товаров народного потребления."За 4 года реализации программы стимулирования создания мест приложения труда город заключил более 100 соглашений с инвесторами. По ним, застройщики возведут свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости, что даст городу более 215 тысяч дополнительных рабочих мест практически по всех отраслях экономики. Инвестиции в проекты превысят 1,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ДИПП.Как сообщил управляющий партнер Parametr Александр Манунин, большую часть проектов в индустриально-логистическом сегменте компания реализует по соглашению с городом по программе МПТ."Для нас это дополнительная ответственность, потому что соглашение строго регламентирует сроки строительства, а проект должен проходить государственную экспертизу. Но для наших клиентов это дополнительное преимущество - они получают на выходе понятный высококачественный продукт с хорошей транспортной доступностью, который позволит им эффективно организовать свои бизнес-процессы и побеждать в конкурентной борьбе за лучшие кадры", - подчеркнул Манунин.

https://ria.ru/20240606/ovchinskiy-1951034229.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, москва, владислав овчинский