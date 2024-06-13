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Белый дом раскрыл подробности соглашения по безопасности США и Украины - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:42 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952733541.html
Белый дом раскрыл подробности соглашения по безопасности США и Украины
Белый дом раскрыл подробности соглашения по безопасности США и Украины - РИА Новости, 13.06.2024
Белый дом раскрыл подробности соглашения по безопасности США и Украины
Подписанное США и Украиной соглашение по гарантиям безопасности включает положения о наращивании оперативной совместимости вооруженных сил двух стран в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:42
2024-06-13T22:42
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Подписанное США и Украиной соглашение по гарантиям безопасности включает положения о наращивании оперативной совместимости вооруженных сил двух стран в соответствии со стандартами НАТО, а также планы по расширению обмена разведывательными данными, заявил в четверг Белый дом. "Вместе мы будем расширять обмен разведданными, улучшать оперативную совместимость наших вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, а также работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы превратить Украину в долгосрочного партнера по укреплению безопасности в Европе", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации. Помимо этого, подписанная в Италии договоренность призвана ускорить процесс евроатлантической интеграции Украины, а также содействовать проведению в стране демократических реформ, необходимых для ее вступления в Евросоюз и НАТО, добавили в Белом доме.
https://ria.ru/20240613/bayden-1952730536.html
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в мире, украина, сша, италия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Италия, НАТО
Белый дом раскрыл подробности соглашения по безопасности США и Украины

Белый дом: соглашение США и Украины включает расширение обмена разведданными

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Подписанное США и Украиной соглашение по гарантиям безопасности включает положения о наращивании оперативной совместимости вооруженных сил двух стран в соответствии со стандартами НАТО, а также планы по расширению обмена разведывательными данными, заявил в четверг Белый дом.
«
"Вместе мы будем расширять обмен разведданными, улучшать оперативную совместимость наших вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, а также работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы превратить Украину в долгосрочного партнера по укреплению безопасности в Европе", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации.
Помимо этого, подписанная в Италии договоренность призвана ускорить процесс евроатлантической интеграции Украины, а также содействовать проведению в стране демократических реформ, необходимых для ее вступления в Евросоюз и НАТО, добавили в Белом доме.
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