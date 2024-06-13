https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952728169.html
Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден
Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 13.06.2024
Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден
США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не станут отправлять свои войска на Украину, однако обязуются помочь ВСУ поставками оружия и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:00
2024-06-13T22:00
2024-06-13T22:35
в мире
украина
сша
джо байден
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942125495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aec17377231129ddb28756d4208432f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не станут отправлять свои войска на Украину, однако обязуются помочь ВСУ поставками оружия и боеприпасов, заявил в четверг американский президент Джо Байден."Наша задача состоит в том, чтобы укрепить возможности Украины в части обороны и сдерживания. США намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое – не посредством отправки наших сил, но путем поставок оружия и боеприпасов", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам подписания соглашения.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952313885.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942125495_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_e579282a958ed09ed5fa8861c77c6ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден
Байден: соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск на Украину