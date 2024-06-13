https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952728169.html

Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден

Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 13.06.2024

Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден

США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не станут отправлять свои войска на Украину, однако обязуются помочь ВСУ поставками оружия и... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:00

2024-06-13T22:00

2024-06-13T22:35

в мире

украина

сша

джо байден

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не станут отправлять свои войска на Украину, однако обязуются помочь ВСУ поставками оружия и боеприпасов, заявил в четверг американский президент Джо Байден."Наша задача состоит в том, чтобы укрепить возможности Украины в части обороны и сдерживания. США намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое – не посредством отправки наших сил, но путем поставок оружия и боеприпасов", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам подписания соглашения.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952313885.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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