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Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 13.06.2024 (обновлено: 22:35 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952728169.html
Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден
Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 13.06.2024
Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден
США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не станут отправлять свои войска на Украину, однако обязуются помочь ВСУ поставками оружия и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:00
2024-06-13T22:35
в мире
украина
сша
джо байден
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не станут отправлять свои войска на Украину, однако обязуются помочь ВСУ поставками оружия и боеприпасов, заявил в четверг американский президент Джо Байден."Наша задача состоит в том, чтобы укрепить возможности Украины в части обороны и сдерживания. США намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое – не посредством отправки наших сил, но путем поставок оружия и боеприпасов", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам подписания соглашения.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952313885.html
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в мире, украина, сша, джо байден, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину, заявил Байден

Байден: соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск на Украину

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не станут отправлять свои войска на Украину, однако обязуются помочь ВСУ поставками оружия и боеприпасов, заявил в четверг американский президент Джо Байден.
«
"Наша задача состоит в том, чтобы укрепить возможности Украины в части обороны и сдерживания. США намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое – не посредством отправки наших сил, но путем поставок оружия и боеприпасов", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам подписания соглашения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденРоссияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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