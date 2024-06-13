https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952723603.html

Армения присоединилась к соглашению США о нормах поведения в космосе

Армения присоединилась к соглашению США о нормах поведения в космосе - РИА Новости, 13.06.2024

Армения присоединилась к соглашению США о нормах поведения в космосе

Армения подписала соглашение с США о принципах и нормах поведения в космосе на пути освоения Луны, Марса и далекого космического пространства, сообщило НАСА в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:18

2024-06-13T21:18

2024-06-13T21:18

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА новости. Армения подписала соглашение с США о принципах и нормах поведения в космосе на пути освоения Луны, Марса и далекого космического пространства, сообщило НАСА в четверг. "Армения присоединилась к 42 странам, выразившим приверженность мирному и безопасному исследованию космоса на пути исследования Луны, Марса и более далекого космоса", - сообщило НАСА в социальной сети Х, поприветствовав Армению в качестве нового подписанта так называемых "Соглашений Артемиды". США инициировали подписание двусторонних "Соглашений Артемиды" в рамках стартовавшей при администрации Дональда Трампа программы "Артемида", целью которой является возвращение человека на Луну и последующее исследование Марса. Соглашения, как поясняпют в НАСА, содержат "принципы сотрудничества в гражданском изучении и использовании Луны, Марса, комет и астероидов" и основываются на Договоре о космосе 1967 года. США подчекивают, что документ и содержащиеся в нем принципы открытые для подписания любой страной. В числе подписавших документ государств - Япония, Германия, Италия, Великобритания, Индия и многие другие.

https://ria.ru/20240430/soglashenie-1943203196.html

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луна, марс, сша, дональд трамп, наса