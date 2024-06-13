https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952718972.html

США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности - РИА Новости, 13.06.2024

США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО, сообщает... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:54

2024-06-13T20:54

2024-06-13T20:55

в мире

украина

сша

италия

джо байден

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135898/82/1358988292_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_25a375fef9e617ae7d8070bb1ba57a60.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа. Подписантами соглашения по итогам встречи в Италии выступили хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая. Таким образом, США стали 16 страной, подписавшей такого рода соглашение с Украиной. Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины. Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными. Как отмечал в своем материале телеканал CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952702239.html

https://ria.ru/20240613/knowles-1952718360.html

украина

сша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, италия, джо байден, владимир зеленский, нато