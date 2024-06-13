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США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности - РИА Новости, 13.06.2024
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20:54 13.06.2024 (обновлено: 20:55 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952718972.html
США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности - РИА Новости, 13.06.2024
США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО, сообщает... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:54
2024-06-13T20:55
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа. Подписантами соглашения по итогам встречи в Италии выступили хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая. Таким образом, США стали 16 страной, подписавшей такого рода соглашение с Украиной. Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины. Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными. Как отмечал в своем материале телеканал CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952702239.html
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в мире, украина, сша, италия, джо байден, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Италия, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО
США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Reuters: США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Флаги Украины и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа.
Подписантами соглашения по итогам встречи в Италии выступили хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая. Таким образом, США стали 16 страной, подписавшей такого рода соглашение с Украиной.
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Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
Как отмечал в своем материале телеканал CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.
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