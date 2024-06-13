Собянин: в 2024 году реабилитируют часть территории парка "Москворецкий"
© Фото : Телеграм/Сергей Собянин. Личный блогСобянин: часть территории парка "Москворецкий" будет реабилитирована в этом году
Собянин: часть территории парка "Москворецкий" будет реабилитирована в этом году
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В 2024 году будет проведена реабилитация части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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"В этом сезоне проведем реабилитацию части территории природно-исторического парка "Москворецкий". Проект включает набережную Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также наиболее востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. При этом мы объединим эти участки в единую прогулочную зону", - написал Собянин.
Он отметил, что сейчас эти территории недостаточно ухожены: покрытие дорожек износилось, детские и спортивные площадки устарели, нет стилистического единообразия. Территории почти не приспособлены для маломобильных жителей, родителей с колясками и в темное время плохо освещены.
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"В ближайшие месяцы исправим ситуацию. При этом мероприятия не затронут заповедные участки и другие ценные природные территории. Здесь только обновим и отремонтируем уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха, то есть те пространства, которые и сейчас активно используются горожанами. Все современные решения будут максимально органично интегрированы в природную среду", - подчеркнул Собянин.