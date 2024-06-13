https://ria.ru/20240613/sobyanin-1952548168.html

Собянин: в 2024 году реабилитируют часть территории парка "Москворецкий"

Собянин: в 2024 году реабилитируют часть территории парка "Москворецкий" - РИА Новости, 13.06.2024

Собянин: в 2024 году реабилитируют часть территории парка "Москворецкий"

В 2024 году будет проведена реабилитация части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:56

2024-06-13T12:56

2024-06-13T12:56

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В 2024 году будет проведена реабилитация части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. "В этом сезоне проведем реабилитацию части территории природно-исторического парка "Москворецкий". Проект включает набережную Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также наиболее востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. При этом мы объединим эти участки в единую прогулочную зону", - написал Собянин. Он отметил, что сейчас эти территории недостаточно ухожены: покрытие дорожек износилось, детские и спортивные площадки устарели, нет стилистического единообразия. Территории почти не приспособлены для маломобильных жителей, родителей с колясками и в темное время плохо освещены. "В ближайшие месяцы исправим ситуацию. При этом мероприятия не затронут заповедные участки и другие ценные природные территории. Здесь только обновим и отремонтируем уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха, то есть те пространства, которые и сейчас активно используются горожанами. Все современные решения будут максимально органично интегрированы в природную среду", - подчеркнул Собянин.

https://ria.ru/20240418/moskva-1940749255.html

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Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, благоустройство