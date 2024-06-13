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Собянин: в 2024 году реабилитируют часть территории парка "Москворецкий" - РИА Новости, 13.06.2024
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12:56 13.06.2024
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Собянин: в 2024 году реабилитируют часть территории парка "Москворецкий"
Собянин: в 2024 году реабилитируют часть территории парка "Москворецкий" - РИА Новости, 13.06.2024
Собянин: в 2024 году реабилитируют часть территории парка "Москворецкий"
В 2024 году будет проведена реабилитация части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:56
2024-06-13T12:56
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В 2024 году будет проведена реабилитация части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. "В этом сезоне проведем реабилитацию части территории природно-исторического парка "Москворецкий". Проект включает набережную Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также наиболее востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. При этом мы объединим эти участки в единую прогулочную зону", - написал Собянин. Он отметил, что сейчас эти территории недостаточно ухожены: покрытие дорожек износилось, детские и спортивные площадки устарели, нет стилистического единообразия. Территории почти не приспособлены для маломобильных жителей, родителей с колясками и в темное время плохо освещены. "В ближайшие месяцы исправим ситуацию. При этом мероприятия не затронут заповедные участки и другие ценные природные территории. Здесь только обновим и отремонтируем уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха, то есть те пространства, которые и сейчас активно используются горожанами. Все современные решения будут максимально органично интегрированы в природную среду", - подчеркнул Собянин.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Благоустройство

Собянин: в 2024 году реабилитируют часть территории парка "Москворецкий"

© Фото : Телеграм/Сергей Собянин. Личный блогСобянин: часть территории парка "Москворецкий" будет реабилитирована в этом году
Собянин: часть территории парка Москворецкий будет реабилитирована в этом году - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Телеграм/Сергей Собянин. Личный блог
Собянин: часть территории парка "Москворецкий" будет реабилитирована в этом году
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В 2024 году будет проведена реабилитация части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
«
"В этом сезоне проведем реабилитацию части территории природно-исторического парка "Москворецкий". Проект включает набережную Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также наиболее востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. При этом мы объединим эти участки в единую прогулочную зону", - написал Собянин.
Он отметил, что сейчас эти территории недостаточно ухожены: покрытие дорожек износилось, детские и спортивные площадки устарели, нет стилистического единообразия. Территории почти не приспособлены для маломобильных жителей, родителей с колясками и в темное время плохо освещены.
«
"В ближайшие месяцы исправим ситуацию. При этом мероприятия не затронут заповедные участки и другие ценные природные территории. Здесь только обновим и отремонтируем уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха, то есть те пространства, которые и сейчас активно используются горожанами. Все современные решения будут максимально органично интегрированы в природную среду", - подчеркнул Собянин.
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