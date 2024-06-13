https://ria.ru/20240613/soboleznovaniya-1952723996.html
Пушилин выразил соболезнования семье и близким погибшего оператора НТВ
Пушилин выразил соболезнования семье и близким погибшего оператора НТВ - РИА Новости, 13.06.2024
Пушилин выразил соболезнования семье и близким погибшего оператора НТВ
Глава ДНР Денис Пушилин принес соболезнования семье и близким погибшего из-за обстрела украинских войск в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:23
2024-06-13T21:23
2024-06-13T21:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
валерия (алла перфилова)
иван приходько
нтв (телеканал)
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин принес соболезнования семье и близким погибшего из-за обстрела украинских войск в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина. "Сегодня мы все следим за судьбой корреспондентов телеканала НТВ, попавших под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке... Глубокие соболезнования семье и близким Валерия", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Оператор НТВ Кожин награждён медалью "За Отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 год).
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, валерия (алла перфилова), иван приходько, нтв (телеканал)
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Валерия (Алла Перфилова), Иван Приходько, НТВ (телеканал)
Пушилин выразил соболезнования семье и близким погибшего оператора НТВ
Пушилин принес соболезнования семье и близким погибшего оператора Валерия Кожина