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Меры поддержки инвалидов по зрению и слуху расширили в Подмосковье
Меры поддержки инвалидов по зрению и слуху расширили в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2024
Меры поддержки инвалидов по зрению и слуху расширили в Подмосковье
Инвалиды с нарушениями зрения и слуха от 18 до 40 лет смогут бесплатно получать социальные услуги в стационарной форме в Московской области. Раньше такой... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:43
2024-06-13T15:43
2024-06-13T15:43
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Инвалиды с нарушениями зрения и слуха от 18 до 40 лет смогут бесплатно получать социальные услуги в стационарной форме в Московской области. Раньше такой возможностью могли воспользоваться только пациенты младше 18 лет, сообщил 360.ru.По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, для этого в Сергиево-Посадском городском округе с 1 сентября откроется новый центр постинтернатного сопровождения. Учреждение будет полностью адаптировано для проживания, обучения, лечения людей с ОВЗ. Кроме того, инвалиды смогут обучаться в нем по 11 профессиям.Отмечается, что после пройденной образовательной программы сотрудники центра выдадут пациентам свидетельства и помогут найти работу.
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