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Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.06.2024
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20:01 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/shtraf-1952708353.html
Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии
Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.06.2024
Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Уссурийска в Приморском крае за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:01
2024-06-13T20:01
происшествия
уссурийск
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Уссурийска в Приморском крае за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Постановлением Уссурийского районного суда... подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей жительница Уссурийска (разместившая)... в социальной сети "Одноклассники" на своей личной интернет-странице информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным суда, жительница Уссурийска совершила административное правонарушение по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Суд учел, как отмечается в релизе, что противоправные действия совершены в период проведения спецоперации. Постановление суда вступило в законную силу.
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происшествия, уссурийск, россия, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край
Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии

Жительницу Уссурийска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Уссурийска в Приморском крае за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«
"Постановлением Уссурийского районного суда... подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей жительница Уссурийска (разместившая)... в социальной сети "Одноклассники" на своей личной интернет-странице информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным суда, жительница Уссурийска совершила административное правонарушение по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Суд учел, как отмечается в релизе, что противоправные действия совершены в период проведения спецоперации.
Постановление суда вступило в законную силу.
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