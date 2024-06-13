https://ria.ru/20240613/shtraf-1952708353.html

Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии

Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.06.2024

Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Уссурийска в Приморском крае за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:01

2024-06-13T20:01

2024-06-13T20:01

происшествия

уссурийск

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Уссурийска в Приморском крае за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Постановлением Уссурийского районного суда... подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей жительница Уссурийска (разместившая)... в социальной сети "Одноклассники" на своей личной интернет-странице информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным суда, жительница Уссурийска совершила административное правонарушение по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Суд учел, как отмечается в релизе, что противоправные действия совершены в период проведения спецоперации. Постановление суда вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240607/kriminal-1951212862.html

уссурийск

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, россия, приморский край