https://ria.ru/20240613/shtraf-1952708353.html
Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии
Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.06.2024
Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Уссурийска в Приморском крае за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:01
2024-06-13T20:01
2024-06-13T20:01
происшествия
уссурийск
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Уссурийска в Приморском крае за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Постановлением Уссурийского районного суда... подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей жительница Уссурийска (разместившая)... в социальной сети "Одноклассники" на своей личной интернет-странице информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным суда, жительница Уссурийска совершила административное правонарушение по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Суд учел, как отмечается в релизе, что противоправные действия совершены в период проведения спецоперации. Постановление суда вступило в законную силу.
https://ria.ru/20240607/kriminal-1951212862.html
уссурийск
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, россия, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край
Жительницу Приморья оштрафовали за дискредитацию армии
Жительницу Уссурийска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Уссурийска в Приморском крае за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«
"Постановлением Уссурийского районного суда... подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей жительница Уссурийска (разместившая)... в социальной сети "Одноклассники" на своей личной интернет-странице информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным суда, жительница Уссурийска совершила административное правонарушение по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Суд учел, как отмечается в релизе, что противоправные действия совершены в период проведения спецоперации.
Постановление суда вступило в законную силу.