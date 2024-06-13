https://ria.ru/20240613/shebekino-1952539902.html

В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека

В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека - РИА Новости, 13.06.2024

В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека

Два человека на окраине Шебекино Белгородской области пострадали при атаке украинского дрона, их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:28

2024-06-13T12:28

2024-06-13T12:57

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Два человека на окраине Шебекино Белгородской области пострадали при атаке украинского дрона, их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором ехали двое мужчин на окраине Шебекино, днём в четверг."Пострадали два мирных жителя: у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго - осколочное ранение лица. Бригадами скорой помощи они доставляются в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Гладков.

https://ria.ru/20240612/ranenie-1952433050.html

шебекино

белгородская область

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Дарья Буймова

шебекино, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область