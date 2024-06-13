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В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 13.06.2024 (обновлено: 12:57 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/shebekino-1952539902.html
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека - РИА Новости, 13.06.2024
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека
Два человека на окраине Шебекино Белгородской области пострадали при атаке украинского дрона, их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:28
2024-06-13T12:57
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Два человека на окраине Шебекино Белгородской области пострадали при атаке украинского дрона, их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором ехали двое мужчин на окраине Шебекино, днём в четверг."Пострадали два мирных жителя: у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго - осколочное ранение лица. Бригадами скорой помощи они доставляются в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Гладков.
https://ria.ru/20240612/ranenie-1952433050.html
шебекино
белгородская область
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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека

На окраине Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Два человека на окраине Шебекино Белгородской области пострадали при атаке украинского дрона, их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором ехали двое мужчин на окраине Шебекино, днём в четверг.
"Пострадали два мирных жителя: у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго - осколочное ранение лица. Бригадами скорой помощи они доставляются в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Гладков.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
12 июня, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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