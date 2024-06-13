https://ria.ru/20240613/shebekino-1952539902.html
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека - РИА Новости, 13.06.2024
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека
Два человека на окраине Шебекино Белгородской области пострадали при атаке украинского дрона, их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:28
2024-06-13T12:28
2024-06-13T12:57
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Два человека на окраине Шебекино Белгородской области пострадали при атаке украинского дрона, их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором ехали двое мужчин на окраине Шебекино, днём в четверг."Пострадали два мирных жителя: у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго - осколочное ранение лица. Бригадами скорой помощи они доставляются в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Гладков.
https://ria.ru/20240612/ranenie-1952433050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека
На окраине Шебекино при атаке украинского дрона пострадали два человека