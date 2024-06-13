https://ria.ru/20240613/sharapov-1952625630.html

Биография Максима Шарапова

Биография Максима Шарапова - РИА Новости, 13.06.2024

Биография Максима Шарапова

Поэт, писатель, профессиональный журналист Максим Эдуардович Шарапов родился 27 сентября 1968 года. В детстве жил в Москве и в Германии. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:26

2024-06-13T16:26

2024-06-13T16:26

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Поэт, писатель, профессиональный журналист Максим Эдуардович Шарапов родился 27 сентября 1968 года. В детстве жил в Москве и в Германии.Окончил филологический факультет МПГУ имени В.И. Ленина.С 1992 года работал корреспондентом в различных СМИ.С 1997 по 2006 год Шарапов работал в информационном агентстве "Интерфакс", был корреспондентом в пуле мэра Москвы. Также вел организационную работу по созданию корреспондентской сети и пресс-центров "Интерфакса" в регионах Центрального федерального округа.В 2007-2014 годах Максим Шарапов работал в РИА Новости, где занимал должность начальника отдела, руководителя редакции, заместителя руководителя информационной службы.С осени 2014 года по апрель 2022 года занимал должность главного редактора Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).В настоящее время является руководителем редакции специальных проектов Медиагруппы "Россия сегодня".Автор проекта "Литературные путешествия с Максимом Шараповым".Печатался в журналах "Московский вестник", "Литературные незнакомцы", "Русский глобус" (США) и других.В 2007 годы выпустил первую книгу стихов "По мотивам снов". Автор детской сказки в стихах "Знакомьтесь, Чёлыч! Приключения начинаются" (2018), книги "В тени московского мэра" (2019), сборника рассказов "Без дураков" (2019), повести "Дипломат" (2019), романа "Альма-матер" (2021).Член Союза писателей России и Союза журналистов России.Лауреат премии мэра Москвы в области журналистики (1999).В 2015 году рассказ "Нюрнбергский лабиринт" стал победителем конкурса издательства "Подмосковье", посвященного победе в Великой Отечественной войне, в номинации "Проза".Лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" в номинации "Золотая полка российской журналистики" за роман "В тени московского мэра" (2020).Лауреат премии профессионального признания Института Пушкина за вклад в продвижение русского языка в номинации "За сотрудничество в сфере образовательных проектов" (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, союз журналистов россии