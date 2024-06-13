https://ria.ru/20240613/shamarin-1952546290.html

Адвокат рассказал о роли справки от ФСБ в деле Шамарина

Адвокат рассказал о роли справки от ФСБ в деле Шамарина - РИА Новости, 13.06.2024

Адвокат рассказал о роли справки от ФСБ в деле Шамарина

Справку от департамента военной контрразведки ФСБ следствие использовало, чтобы убедить суд арестовать генерала Вадима Шамарина, рассказал РИА Новости адвокат... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:49

2024-06-13T12:49

2024-06-13T12:49

происшествия

вадим шамарин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Справку от департамента военной контрразведки ФСБ следствие использовало, чтобы убедить суд арестовать генерала Вадима Шамарина, рассказал РИА Новости адвокат Игорь Дюкин. Он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что справка от департамента военной контрразведки ФСБ якобы стала основанием для возбуждения дела о получении взятки против начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Шамарина. "Справка была представлена, когда 235-й гарнизонный военный суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения в обоснование того, что якобы Шамарин мог оказать влияние на правоохранительные органы", - сказал Дюкин. Он заявил, что считает безосновательными опасения, указанной в этой справке. Ранее Дюкин сообщил РИА Новости, что дело на Шамарина возбуждено на основе показаний четверых свидетелей, осуждённых за мошенничество. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд отказался выпустить Шамарина из СИЗО. По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.

https://ria.ru/20240523/sud-1947983438.html

https://radiosputnik.ru/20240527/popov-1948702079.html

https://ria.ru/20240613/shamarin-1952541014.html

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происшествия, вадим шамарин