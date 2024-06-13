https://ria.ru/20240613/seti-1952623886.html
Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО
Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО - РИА Новости, 13.06.2024
Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО
Глава Республики Коми Владимир Уйба обратился к жителям региона с просьбой сдать рыболовные сети для нужд участников специальной военной операции. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:32
2024-06-13T16:32
2024-06-13T16:32
надежные люди
республика коми
сыктывкар
владимир уйба
гуманитарная помощь
благотворительность
сво
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Глава Республики Коми Владимир Уйба обратился к жителям региона с просьбой сдать рыболовные сети для нужд участников специальной военной операции. "Обращаюсь ко всем жителям нашего региона, у кого есть рыболовные сети. Они сейчас очень нужны нашим бойцам на СВО. Мы объявили сбор сетей (новых и бывших в употреблении), чтобы отправить их на передовую", - написал он в своём Telegram-канале. Как уточнил глава Коми, сети не должны быть запутанными, размер ячеек - 5 на 5 сантиметров, состав - капрон. Желательно, чтобы рыболовные сети были темного цвета. Их сбор ведёт благотворительный фонд "Добрая республика" в Сыктывкаре. "Давайте вместе, дружно, поможем нашим бойцам и внесем посильную лепту в грядущую победу", - заключил Уйба.
https://ria.ru/20230924/kotenok-1898385283.html
республика коми
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, сыктывкар, владимир уйба, гуманитарная помощь, благотворительность, сво
Надежные люди, Республика Коми, Сыктывкар, Владимир Уйба, Гуманитарная помощь, Благотворительность, СВО