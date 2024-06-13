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Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО - РИА Новости, 13.06.2024
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16:32 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/seti-1952623886.html
Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО
Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО - РИА Новости, 13.06.2024
Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО
Глава Республики Коми Владимир Уйба обратился к жителям региона с просьбой сдать рыболовные сети для нужд участников специальной военной операции. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:32
2024-06-13T16:32
надежные люди
республика коми
сыктывкар
владимир уйба
гуманитарная помощь
благотворительность
сво
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Глава Республики Коми Владимир Уйба обратился к жителям региона с просьбой сдать рыболовные сети для нужд участников специальной военной операции. "Обращаюсь ко всем жителям нашего региона, у кого есть рыболовные сети. Они сейчас очень нужны нашим бойцам на СВО. Мы объявили сбор сетей (новых и бывших в употреблении), чтобы отправить их на передовую", - написал он в своём Telegram-канале. Как уточнил глава Коми, сети не должны быть запутанными, размер ячеек - 5 на 5 сантиметров, состав - капрон. Желательно, чтобы рыболовные сети были темного цвета. Их сбор ведёт благотворительный фонд "Добрая республика" в Сыктывкаре. "Давайте вместе, дружно, поможем нашим бойцам и внесем посильную лепту в грядущую победу", - заключил Уйба.
https://ria.ru/20230924/kotenok-1898385283.html
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республика коми, сыктывкар, владимир уйба, гуманитарная помощь, благотворительность, сво
Надежные люди, Республика Коми, Сыктывкар, Владимир Уйба, Гуманитарная помощь, Благотворительность, СВО

Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Коми Владимир Уйба
Глава Республики Коми Владимир Уйба
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Коми Владимир Уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Глава Республики Коми Владимир Уйба обратился к жителям региона с просьбой сдать рыболовные сети для нужд участников специальной военной операции.
"Обращаюсь ко всем жителям нашего региона, у кого есть рыболовные сети. Они сейчас очень нужны нашим бойцам на СВО. Мы объявили сбор сетей (новых и бывших в употреблении), чтобы отправить их на передовую", - написал он в своём Telegram-канале.
Как уточнил глава Коми, сети не должны быть запутанными, размер ячеек - 5 на 5 сантиметров, состав - капрон. Желательно, чтобы рыболовные сети были темного цвета.
Их сбор ведёт благотворительный фонд "Добрая республика" в Сыктывкаре.
"Давайте вместе, дружно, поможем нашим бойцам и внесем посильную лепту в грядущую победу", - заключил Уйба.
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Надежные людиРеспублика КомиСыктывкарВладимир УйбаГуманитарная помощьБлаготворительностьСВО
 
 
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