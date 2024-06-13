https://ria.ru/20240613/serpukhov-1952592530.html
В Серпухове пьяный мужчина устроил стрельбу после ссоры с соседями
В Серпухове пьяный мужчина устроил стрельбу после ссоры с соседями - РИА Новости, 13.06.2024
В Серпухове пьяный мужчина устроил стрельбу после ссоры с соседями
Нетрезвый мужчина, поругавшись с соседями, устроил стрельбу по окнам дома в Серпухове, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:52
2024-06-13T14:52
2024-06-13T14:52
происшествия
россия
серпухов
дзержинский
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нетрезвый мужчина, поругавшись с соседями, устроил стрельбу по окнам дома в Серпухове, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Между мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и жильцами дома возник словесный конфликт. Правонарушитель произвел несколько выстрелов в окна своих оппонентов из предмета, конструктивно схожего с оружием, после чего покинул место происшествия. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в среду в дежурную часть УМВД России "Серпуховское" поступило сообщение о стрельбе возле одного из домов на улице Дзержинского. Злоумышленник установлен и доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался местный житель 1983 года рождения. У него изъят пневматический пистолет.
https://ria.ru/20240613/zaderzhanie-1952469199.html
https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html
россия
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происшествия, россия, серпухов, дзержинский
Происшествия, Россия, Серпухов, Дзержинский
В Серпухове пьяный мужчина устроил стрельбу после ссоры с соседями
В Серпухове задержали мужчину, устроившего стрельбу после ссоры с соседями