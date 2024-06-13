Белый дом считает, что G7 может договориться по активам России
Салливан: страны G7 достигли хорошего прогресса по использованию активов России
© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото лидеров G7 во время саммита в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото лидеров G7 во время саммита в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 достигли "очень хорошего прогресса" по вопросу использования замороженных суверенных активов России в интересах Украины, выразил надежду на то, что соглашение может быть достигнуто уже в четверг на саммите в Италии, передает агентство Франс Пресс.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что главы государств G7 на предстоящем саммите в Италии 13-15 июля объявят о новых шагах по использованию замороженных суверенных активов России в интересах Украины. Позднее он заявлял, что "все участники" G7 будут едины в этом вопросе.
"Очень хороший прогресс наметился в обсуждении между делегациями стран G7, (собравшимися) здесь, чтобы прийти к соглашению... Надеюсь, к сегодняшней встрече лидеров у нас будет общее видение дальнейших действий", - цитирует агентство заявление Салливана, сделанное для журналистов.
Как сообщает агентство, Салливан заявил, что стороны в целом пришли к общему мнению, а соглашения еще прорабатываются. Также Салливан ожидает, что в переговорах с лидерами G7 примет участие Владимир Зеленский.
Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать.