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Белый дом считает, что G7 может договориться по активам России - РИА Новости, 13.06.2024
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12:11 13.06.2024 (обновлено: 14:01 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/semerka-1952535838.html
Белый дом считает, что G7 может договориться по активам России
Белый дом считает, что G7 может договориться по активам России - РИА Новости, 13.06.2024
Белый дом считает, что G7 может договориться по активам России
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 достигли "очень хорошего прогресса" по вопросу использования замороженных... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:11
2024-06-13T14:01
россия
украина
сша
джейк салливан
джон кирби
владимир зеленский
g7
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 достигли "очень хорошего прогресса" по вопросу использования замороженных суверенных активов России в интересах Украины, выразил надежду на то, что соглашение может быть достигнуто уже в четверг на саммите в Италии, передает агентство Франс Пресс. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что главы государств G7 на предстоящем саммите в Италии 13-15 июля объявят о новых шагах по использованию замороженных суверенных активов России в интересах Украины. Позднее он заявлял, что "все участники" G7 будут едины в этом вопросе. "Очень хороший прогресс наметился в обсуждении между делегациями стран G7, (собравшимися) здесь, чтобы прийти к соглашению... Надеюсь, к сегодняшней встрече лидеров у нас будет общее видение дальнейших действий", - цитирует агентство заявление Салливана, сделанное для журналистов. Как сообщает агентство, Салливан заявил, что стороны в целом пришли к общему мнению, а соглашения еще прорабатываются. Также Салливан ожидает, что в переговорах с лидерами G7 примет участие Владимир Зеленский. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать.
https://ria.ru/20240424/sallivan-1942161857.html
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россия, украина, сша, джейк салливан, джон кирби, владимир зеленский, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, США, Джейк Салливан, Джон Кирби, Владимир Зеленский, G7, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Белый дом считает, что G7 может договориться по активам России

Салливан: страны G7 достигли хорошего прогресса по использованию активов России

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото лидеров G7 во время саммита в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024
Групповое фото лидеров G7 во время саммита в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото лидеров G7 во время саммита в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 достигли "очень хорошего прогресса" по вопросу использования замороженных суверенных активов России в интересах Украины, выразил надежду на то, что соглашение может быть достигнуто уже в четверг на саммите в Италии, передает агентство Франс Пресс.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что главы государств G7 на предстоящем саммите в Италии 13-15 июля объявят о новых шагах по использованию замороженных суверенных активов России в интересах Украины. Позднее он заявлял, что "все участники" G7 будут едины в этом вопросе.
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"Очень хороший прогресс наметился в обсуждении между делегациями стран G7, (собравшимися) здесь, чтобы прийти к соглашению... Надеюсь, к сегодняшней встрече лидеров у нас будет общее видение дальнейших действий", - цитирует агентство заявление Салливана, сделанное для журналистов.
Как сообщает агентство, Салливан заявил, что стороны в целом пришли к общему мнению, а соглашения еще прорабатываются. Также Салливан ожидает, что в переговорах с лидерами G7 примет участие Владимир Зеленский.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать.
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