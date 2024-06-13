https://ria.ru/20240613/selkhoznalog-1952684564.html

Текслер предложил отменить ставку сельхозналога для аграриев на 5 лет

Текслер предложил отменить ставку сельхозналога для аграриев на 5 лет - РИА Новости, 13.06.2024

Текслер предложил отменить ставку сельхозналога для аграриев на 5 лет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил обнулить единый сельскохозяйственный налог для аграриев региона на ближайшие 5 лет, начиная со... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:52

2024-06-13T18:52

2024-06-13T18:52

челябинская область

экономика

челябинская область

алексей текслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил обнулить единый сельскохозяйственный налог для аграриев региона на ближайшие 5 лет, начиная со следующего года. По словам главы региона, с 2021 года в области вдвое снижена ставка единого сельскохозяйственного налога, а для аграриев, обеспечивающих занятость, установлена в 2022 году равной нулю. "Эта мера показала свою эффективность, и сегодня я предлагаю пойти еще дальше. В целях дополнительной поддержки сельхозтоваропроизводителей предлагаю снизить этот налог до нуля – фактически отменить его, начиная со следующего года, на пять лет для всех сельхозтоваропроизводителей", - сказал Текслер в обращении к депутатам законодательного собрания региона в четверг. Он попросил министерство сельского хозяйства области оперативно подготовить соответствующий законопроект, а депутатов Законодательного собрания – его поддержать. Кроме того, Текслер добавил, что за пятилетний период прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей и льготные инвестиционные кредиты с государственной поддержкой составили почти 44 миллиарда рублей. "Ежегодно мы входим в федеральные программы развития аграрного сектора", - отметил он. Это в том числе позволило нашим аграриям приобрести за пять лет свыше 5 тысяч единиц современной техники, "второй год подряд мы собираем рекордные урожаи зерновых – свыше 2 миллионов тонн в год", - сказал губернатор. Депутат законодательного собрания региона, генеральный директор ООО "Чебаркульская птица" Дмитрий Пырсиков сообщил, что первое и главное, на что нужно обратить внимание – это единый сельскохозяйственный налог. "На сегодняшний день он в Челябинской области 3% и Алексей Леонидович предложил со следующего года сделать его 0%. Это великолепное решение, которое позволит развиваться сельскому хозяйству, сэкономленные деньги потратив на его развитие. И это льгота по единому сельскохозяйственному налогу затронет не менее полутора тысяч предприятий. Это очень значимо и очень здорово. И второй момент: в 9 приоритетах, которые обозначил губернатор, было названо развитое сельское хозяйство, сильное село. Во всей работе правительства, когда мы говорим о культуре, о здравоохранении, об образовании - это не только про города. В селах уделяется большое внимание ремонтам, реконструкциям, это замечательно", - сказал он журналистам. По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, за прошедшие 5 лет решением губернатора региона помимо запланированных объемов финансирования отрасли, дополнительно направлялись средства на актуальные направления. Так, в 2021 году в условиях засушливого лета хозяйствам было выплачено 500 млн рублей на закупку кормов для животноводства и семян, что позволило сохранить посевные площади, в текущем году на формирование семенного фонда также дополнительно выплачено 350 млн рублей, пояснил он. "Принципиальное решение о снижении ставки единого сельхозналога также является очень своевременной и востребованной поддержкой для аграриев, ею уже воспользовались сотни предприятий АПК", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240613/teksler-1952635943.html

https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932748993.html

https://ria.ru/20240517/stroymaterialy-1946731147.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, челябинская область, алексей текслер