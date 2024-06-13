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G7 поддержала идею Байдена о сделке по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 13.06.2024
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17:46 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/sdelka-1952656053.html
G7 поддержала идею Байдена о сделке по прекращению огня в Газе
G7 поддержала идею Байдена о сделке по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 13.06.2024
G7 поддержала идею Байдена о сделке по прекращению огня в Газе
Страны G7 поддерживают идею президента США Джо Байдена о сделке по прекращению огня в секторе Газа и призывают ХАМАС принять соглашение по прекращению огня,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:46
2024-06-13T17:46
в мире
израиль
сша
италия
джо байден
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Страны G7 поддерживают идею президента США Джо Байдена о сделке по прекращению огня в секторе Газа и призывают ХАМАС принять соглашение по прекращению огня, говорится в черновике коммюнике встречи группы, полученном в распоряжение РИА Новости. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект. "Мы полностью поддерживаем и будем стоять за всеобъемлющей сделкой, представленной президентом Байденом, которая приведет к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников и значительному и устойчивому увеличению потока гуманитарной поддержки по всему сектору Газа, а также прочному окончанию кризиса... мы повторяем наш призыв к ХАМАС принять предложение по прекращению огня, по которому Израиль готов двигаться дальше", - говорится в проекте документа. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
https://ria.ru/20240613/izrail-1952653282.html
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в мире, израиль, сша, италия, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, g7
В мире, Израиль, США, Италия, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, G7
G7 поддержала идею Байдена о сделке по прекращению огня в Газе

Страны G7 поддержали идею Байдена о сделке по прекращению огня в Газе

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Страны G7 поддерживают идею президента США Джо Байдена о сделке по прекращению огня в секторе Газа и призывают ХАМАС принять соглашение по прекращению огня, говорится в черновике коммюнике встречи группы, полученном в распоряжение РИА Новости.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. 13 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от наступления на Рафах
Вчера, 17:41
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"Мы полностью поддерживаем и будем стоять за всеобъемлющей сделкой, представленной президентом Байденом, которая приведет к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников и значительному и устойчивому увеличению потока гуманитарной поддержки по всему сектору Газа, а также прочному окончанию кризиса... мы повторяем наш призыв к ХАМАС принять предложение по прекращению огня, по которому Израиль готов двигаться дальше", - говорится в проекте документа.
Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.
Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.
Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
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В миреИзраильСШАИталияДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуG7
 
 
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