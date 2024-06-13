https://ria.ru/20240613/sber-1952516185.html

У россиян нет повышенного спроса на валюту, заявили в "Сбере"

У россиян нет повышенного спроса на валюту, заявили в "Сбере" - РИА Новости, 13.06.2024

У россиян нет повышенного спроса на валюту, заявили в "Сбере"

Спрос на валюту в отделениях "Сбера" невысокий, повышенного интереса к ней сейчас не наблюдается, заявили в пресс-службе банка. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:12

2024-06-13T11:12

2024-06-13T11:33

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Спрос на валюту в отделениях "Сбера" невысокий, повышенного интереса к ней сейчас не наблюдается, заявили в пресс-службе банка. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. В ЦБ позже сообщили, что российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными. "Спрос на валюту в отделениях "Сбера" находится на уровне стандартных среднедневных значений, то есть невысокий. Повышенного интереса к валюте у наших клиентов не наблюдаем", - рассказали журналистам в кредитной организации.

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экономика, сша, россия, сбер, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)