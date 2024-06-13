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Эксперт рассказал, о чем говорит усиление санкций Запада против России - РИА Новости, 13.06.2024
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16:13 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952620496.html
Эксперт рассказал, о чем говорит усиление санкций Запада против России
Эксперт рассказал, о чем говорит усиление санкций Запада против России - РИА Новости, 13.06.2024
Эксперт рассказал, о чем говорит усиление санкций Запада против России
Усиление санкций Запада против России свидетельствует об их малой эффективности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института государства и права... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:13
2024-06-13T16:13
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россия
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ТАШКЕНТ, 13 июн – РИА Новости. Усиление санкций Запада против России свидетельствует об их малой эффективности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Подобное усиление санкционного давления свидетельствует лишь о его малой эффективности. Два с половиной года бесконечного расширения антироссийских санкций самым серьёзным образом ударило по многим странам Запада", - сказал Назаров, комментируя усиление санкционного давления на РФ. Он напомнил, что идёт усиление по линии вторичных санкций для зарубежных финансовых институтов, оказывающих помощь России в различных секторах экономики. "Два с половиной года бесконечного расширение антироссийских санкций самым серьёзным образом ударило по многим странам Запада", - отметил Назаров. "Экономику Запада трясет от не до конца преодоленных последствий пандемии, постоянных перебоев с производством и торговлей в Китае и других странах, от повышения ставок центробанков и традиционных проблем рынка труда", - считает эксперт. Назаров, отметил, что страны, напрямую не участвующие в системе антироссийских западных санкций в свою очередь могут получить "определенные преференции в вопросах, связанных с обеспечением реализации возможностей для российских компаний".-0-.
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html
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экономика, россия, узбекистан, сша, московская биржа
Экономика, Россия, Узбекистан, США, Московская биржа
Эксперт рассказал, о чем говорит усиление санкций Запада против России

Эксперт: усиление санкций Запада против РФ свидетельствует об их неэффективности

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 13 июн – РИА Новости. Усиление санкций Запада против России свидетельствует об их малой эффективности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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«
"Подобное усиление санкционного давления свидетельствует лишь о его малой эффективности. Два с половиной года бесконечного расширения антироссийских санкций самым серьёзным образом ударило по многим странам Запада", - сказал Назаров, комментируя усиление санкционного давления на РФ.
Он напомнил, что идёт усиление по линии вторичных санкций для зарубежных финансовых институтов, оказывающих помощь России в различных секторах экономики. "Два с половиной года бесконечного расширение антироссийских санкций самым серьёзным образом ударило по многим странам Запада", - отметил Назаров.
«
"Экономику Запада трясет от не до конца преодоленных последствий пандемии, постоянных перебоев с производством и торговлей в Китае и других странах, от повышения ставок центробанков и традиционных проблем рынка труда", - считает эксперт.
Назаров, отметил, что страны, напрямую не участвующие в системе антироссийских западных санкций в свою очередь могут получить "определенные преференции в вопросах, связанных с обеспечением реализации возможностей для российских компаний".-0-.
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