https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952620496.html

Эксперт рассказал, о чем говорит усиление санкций Запада против России

Эксперт рассказал, о чем говорит усиление санкций Запада против России - РИА Новости, 13.06.2024

Эксперт рассказал, о чем говорит усиление санкций Запада против России

Усиление санкций Запада против России свидетельствует об их малой эффективности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института государства и права... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:13

2024-06-13T16:13

2024-06-13T16:13

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ТАШКЕНТ, 13 июн – РИА Новости. Усиление санкций Запада против России свидетельствует об их малой эффективности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Подобное усиление санкционного давления свидетельствует лишь о его малой эффективности. Два с половиной года бесконечного расширения антироссийских санкций самым серьёзным образом ударило по многим странам Запада", - сказал Назаров, комментируя усиление санкционного давления на РФ. Он напомнил, что идёт усиление по линии вторичных санкций для зарубежных финансовых институтов, оказывающих помощь России в различных секторах экономики. "Два с половиной года бесконечного расширение антироссийских санкций самым серьёзным образом ударило по многим странам Запада", - отметил Назаров. "Экономику Запада трясет от не до конца преодоленных последствий пандемии, постоянных перебоев с производством и торговлей в Китае и других странах, от повышения ставок центробанков и традиционных проблем рынка труда", - считает эксперт. Назаров, отметил, что страны, напрямую не участвующие в системе антироссийских западных санкций в свою очередь могут получить "определенные преференции в вопросах, связанных с обеспечением реализации возможностей для российских компаний".-0-.

https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html

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экономика, россия, узбекистан, сша, московская биржа