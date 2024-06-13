https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952597001.html

Британия ввела санкции против "Мурманск СПГ"

Британия ввела санкции против "Мурманск СПГ" - РИА Новости, 13.06.2024

Британия ввела санкции против "Мурманск СПГ"

Великобритания ввела санкции против компании "Мурманск СПГ", следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:10

2024-06-13T15:10

2024-06-13T15:10

россия

великобритания

москва

владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против компании "Мурманск СПГ", следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. "Организации:… "Мурманск СПГ", - говорится в обновленном санкционном списке. Под ограничительные меры также попали предприятия "Современный морской арктический транспорт СПГ" и "Новатэк-Мурманск". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240613/kitay-1952547999.html

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html

россия

великобритания

москва

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Дарья Буймова

россия, великобритания, москва, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии