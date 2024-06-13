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Эффективность новых санкций США окажется небольшой, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.06.2024
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11:08 13.06.2024 (обновлено: 12:30 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952513714.html
Эффективность новых санкций США окажется небольшой, заявили в Госдуме
Эффективность новых санкций США окажется небольшой, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.06.2024
Эффективность новых санкций США окажется небольшой, заявили в Госдуме
Эффективность новых санкций США окажется небольшой, Россия уже ведет расчеты с многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:08
2024-06-13T12:30
экономика
россия
алексей чепа
госдума рф
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Эффективность новых санкций США окажется небольшой, Россия уже ведет расчеты с многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "Любые санкции затрудняют отношения с партнёрами, ради этого они создаются. Санкции скажутся каким-то образом и на наших гражданах, которым будет осложнен, в том числе доступ к некоторым, будем говорить, антиприложениям. Это вызовет определенные затруднения в расчетах с нашими партнёрами, мне кажется, что это только затруднение... Мы за эти два года во многом ушли и от доллара, и от евро, и расчёты ведём со многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться... Будем надеяться, что эффективность от этих санкций окажется небольшой", - сказал он РИА Новости. Также депутат отметил, что нужно стараться работать в том направлении, чтобы позиция партнёров РФ после новых санкций не поменялась, для этого нужно "сидеть и думать, что делать".
https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html
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экономика, россия, алексей чепа, госдума рф, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Алексей Чепа, Госдума РФ, США, Санкции в отношении России
Эффективность новых санкций США окажется небольшой, заявили в Госдуме

Депутат Чепа: эффективность новых санкций США окажется небольшой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Эффективность новых санкций США окажется небольшой, Россия уже ведет расчеты с многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
"Любые санкции затрудняют отношения с партнёрами, ради этого они создаются. Санкции скажутся каким-то образом и на наших гражданах, которым будет осложнен, в том числе доступ к некоторым, будем говорить, антиприложениям. Это вызовет определенные затруднения в расчетах с нашими партнёрами, мне кажется, что это только затруднение... Мы за эти два года во многом ушли и от доллара, и от евро, и расчёты ведём со многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться... Будем надеяться, что эффективность от этих санкций окажется небольшой", - сказал он РИА Новости. Также депутат отметил, что нужно стараться работать в том направлении, чтобы позиция партнёров РФ после новых санкций не поменялась, для этого нужно "сидеть и думать, что делать".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ЭкономикаРоссияАлексей ЧепаГосдума РФСШАСанкции в отношении России
 
 
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