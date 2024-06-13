https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952513714.html

Эффективность новых санкций США окажется небольшой, заявили в Госдуме

Эффективность новых санкций США окажется небольшой, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.06.2024

Эффективность новых санкций США окажется небольшой, заявили в Госдуме

Эффективность новых санкций США окажется небольшой, Россия уже ведет расчеты с многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:08

2024-06-13T11:08

2024-06-13T12:30

экономика

россия

алексей чепа

госдума рф

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Эффективность новых санкций США окажется небольшой, Россия уже ведет расчеты с многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "Любые санкции затрудняют отношения с партнёрами, ради этого они создаются. Санкции скажутся каким-то образом и на наших гражданах, которым будет осложнен, в том числе доступ к некоторым, будем говорить, антиприложениям. Это вызовет определенные затруднения в расчетах с нашими партнёрами, мне кажется, что это только затруднение... Мы за эти два года во многом ушли и от доллара, и от евро, и расчёты ведём со многими странами в национальных валютах, это будет продолжаться... Будем надеяться, что эффективность от этих санкций окажется небольшой", - сказал он РИА Новости. Также депутат отметил, что нужно стараться работать в том направлении, чтобы позиция партнёров РФ после новых санкций не поменялась, для этого нужно "сидеть и думать, что делать".

https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, алексей чепа, госдума рф, сша, санкции в отношении россии