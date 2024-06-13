https://ria.ru/20240613/rubl-1952631724.html

Эксперт оценил влияние новых санкций США на рубль

Эксперт оценил влияние новых санкций США на рубль - РИА Новости, 13.06.2024

Эксперт оценил влияние новых санкций США на рубль

США объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, но их влияние близко к нейтральному, а на более длинном отрезке рубль даже может... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:49

2024-06-13T16:49

2024-06-13T16:49

экономика

цены на нефть

сша

россия

владимир брагин

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, но их влияние близко к нейтральному, а на более длинном отрезке рубль даже может дополнительно укрепиться, так как из-за новых ограничений выводить валюту станет сложнее, рассказал РИА Новости Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал". США накануне объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. При этом российские компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ. "В теории рубль может на время ослабнуть, если санкции спровоцируют усиленные покупки валюты (хотя опять же пока этого не наблюдается). Но на более длинном горизонте рубль даже может дополнительно укрепиться: так как из-за новых ограничений выводить валюту станет сложнее, это может снизить на нее спрос. Вспоминаем 2022 год: рубль сначала сильно подешевел из-за паники на рынке, но затем начал укрепляться", - прогнозирует Брагин. "Теперь, когда биржевое обращение доллара и евро ограничено, торги долларом и евро, очевидно, сместятся в сторону внебиржевого рынка. Но мы не видим в этом большой проблемы – во всем мире валюта торгуется именно так. В России доля внебиржевых торгов также постепенно росла: по данным ЦБ, в мае доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов валютой превышала 58%", - продолжил он. "Сам курс рубля будет теперь определяться как раз на основе таких внебиржевых сделок. При этом чтобы определить, где находится справедливый курс, участники рынка смогут опираться на кросс-курс рубля к юаню и юаня к доллару или евро", - добавляет эксперт. "Санкции в отношении Московской биржи принципиально ничего для рубля не меняют. Возможность таких мер обсуждалась еще в 2022 году. Санкции изменят механизм расчета курса и способ торгов валютой, но влияние на курс близкое к нейтральному. Если, конечно, не брать в расчет истерические движения в первые минуты или часы торгов", - резюмирует он.

https://ria.ru/20240613/tsb-1952476457.html

https://ria.ru/20240613/ekonomist-1952561264.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, россия, владимир брагин, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии