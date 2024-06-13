https://ria.ru/20240613/rubl-1952631724.html
Эксперт оценил влияние новых санкций США на рубль
Эксперт оценил влияние новых санкций США на рубль - РИА Новости, 13.06.2024
Эксперт оценил влияние новых санкций США на рубль
США объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, но их влияние близко к нейтральному, а на более длинном отрезке рубль даже может... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:49
2024-06-13T16:49
2024-06-13T16:49
экономика
цены на нефть
сша
россия
владимир брагин
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, но их влияние близко к нейтральному, а на более длинном отрезке рубль даже может дополнительно укрепиться, так как из-за новых ограничений выводить валюту станет сложнее, рассказал РИА Новости Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал". США накануне объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. При этом российские компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ. "В теории рубль может на время ослабнуть, если санкции спровоцируют усиленные покупки валюты (хотя опять же пока этого не наблюдается). Но на более длинном горизонте рубль даже может дополнительно укрепиться: так как из-за новых ограничений выводить валюту станет сложнее, это может снизить на нее спрос. Вспоминаем 2022 год: рубль сначала сильно подешевел из-за паники на рынке, но затем начал укрепляться", - прогнозирует Брагин. "Теперь, когда биржевое обращение доллара и евро ограничено, торги долларом и евро, очевидно, сместятся в сторону внебиржевого рынка. Но мы не видим в этом большой проблемы – во всем мире валюта торгуется именно так. В России доля внебиржевых торгов также постепенно росла: по данным ЦБ, в мае доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов валютой превышала 58%", - продолжил он. "Сам курс рубля будет теперь определяться как раз на основе таких внебиржевых сделок. При этом чтобы определить, где находится справедливый курс, участники рынка смогут опираться на кросс-курс рубля к юаню и юаня к доллару или евро", - добавляет эксперт. "Санкции в отношении Московской биржи принципиально ничего для рубля не меняют. Возможность таких мер обсуждалась еще в 2022 году. Санкции изменят механизм расчета курса и способ торгов валютой, но влияние на курс близкое к нейтральному. Если, конечно, не брать в расчет истерические движения в первые минуты или часы торгов", - резюмирует он.
https://ria.ru/20240613/tsb-1952476457.html
https://ria.ru/20240613/ekonomist-1952561264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, россия, владимир брагин, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Владимир Брагин, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
Эксперт оценил влияние новых санкций США на рубль
Эксперт Брагин: рубль может дополнительно укрепиться из-за новых санкций США
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, но их влияние близко к нейтральному, а на более длинном отрезке рубль даже может дополнительно укрепиться, так как из-за новых ограничений выводить валюту станет сложнее, рассказал РИА Новости Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".
США накануне объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу
, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. При этом российские компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ
.
"В теории рубль может на время ослабнуть, если санкции спровоцируют усиленные покупки валюты (хотя опять же пока этого не наблюдается). Но на более длинном горизонте рубль даже может дополнительно укрепиться: так как из-за новых ограничений выводить валюту станет сложнее, это может снизить на нее спрос. Вспоминаем 2022 год: рубль сначала сильно подешевел из-за паники на рынке, но затем начал укрепляться", - прогнозирует Брагин.
«
"Теперь, когда биржевое обращение доллара и евро ограничено, торги долларом и евро, очевидно, сместятся в сторону внебиржевого рынка. Но мы не видим в этом большой проблемы – во всем мире валюта торгуется именно так. В России доля внебиржевых торгов также постепенно росла: по данным ЦБ, в мае доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов валютой превышала 58%", - продолжил он.
"Сам курс рубля будет теперь определяться как раз на основе таких внебиржевых сделок. При этом чтобы определить, где находится справедливый курс, участники рынка смогут опираться на кросс-курс рубля к юаню и юаня к доллару или евро", - добавляет эксперт.
"Санкции в отношении Московской биржи принципиально ничего для рубля не меняют. Возможность таких мер обсуждалась еще в 2022 году. Санкции изменят механизм расчета курса и способ торгов валютой, но влияние на курс близкое к нейтральному. Если, конечно, не брать в расчет истерические движения в первые минуты или часы торгов", - резюмирует он.