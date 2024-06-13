https://ria.ru/20240613/rossiya-1952672207.html

МИД России пообещал ответ в случае ограничений на перемещение дипломатов

МИД России пообещал ответ в случае ограничений на перемещение дипломатов - РИА Новости, 13.06.2024

МИД России пообещал ответ в случае ограничений на перемещение дипломатов

Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:18

2024-06-13T18:18

2024-06-13T18:19

россия

евросоюз

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее издание Politico со ссылкой на письмо сообщило, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета антироссийских санкций. Как отмечает издание, к Боррелю обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики. "Как всегда это и было, так это будет и впредь: Россия будет принимать соответствующие меры. Ответные, зеркальные, симметричные или ассиметричные - каждый раз по-разному... Принимая подобные меры ограничительного характера в отношении российских дипломатов, эти самые страны должны понимать, что бьют они по своим дипломатам в первую очередь, зная, что мы исповедуем ответных мер", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она также отметила: обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву.

https://ria.ru/20240524/rumyniya-1948118416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии