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МИД России пообещал ответ в случае ограничений на перемещение дипломатов - РИА Новости, 13.06.2024
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18:18 13.06.2024 (обновлено: 18:19 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/rossiya-1952672207.html
МИД России пообещал ответ в случае ограничений на перемещение дипломатов
МИД России пообещал ответ в случае ограничений на перемещение дипломатов - РИА Новости, 13.06.2024
МИД России пообещал ответ в случае ограничений на перемещение дипломатов
Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:18
2024-06-13T18:19
россия
евросоюз
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее издание Politico со ссылкой на письмо сообщило, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета антироссийских санкций. Как отмечает издание, к Боррелю обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики. "Как всегда это и было, так это будет и впредь: Россия будет принимать соответствующие меры. Ответные, зеркальные, симметричные или ассиметричные - каждый раз по-разному... Принимая подобные меры ограничительного характера в отношении российских дипломатов, эти самые страны должны понимать, что бьют они по своим дипломатам в первую очередь, зная, что мы исповедуем ответных мер", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она также отметила: обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву.
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россия, евросоюз, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД России пообещал ответ в случае ограничений на перемещение дипломатов

Захарова: Россия даст ответ, если Евросоюз ограничит перемещение ее дипломатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание Politico со ссылкой на письмо сообщило, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета антироссийских санкций. Как отмечает издание, к Боррелю обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики.
"Как всегда это и было, так это будет и впредь: Россия будет принимать соответствующие меры. Ответные, зеркальные, симметричные или ассиметричные - каждый раз по-разному... Принимая подобные меры ограничительного характера в отношении российских дипломатов, эти самые страны должны понимать, что бьют они по своим дипломатам в первую очередь, зная, что мы исповедуем ответных мер", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она также отметила: обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву.
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РоссияЕвросоюзМария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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