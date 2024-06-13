https://ria.ru/20240613/rosarkhiv-1952635056.html

Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива

Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива - РИА Новости, 13.06.2024

Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Костоглода заместителем руководителя Росархива, а Андрея Юрасова - статс-секретарем - заместителем руководителя... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:59

2024-06-13T16:59

2024-06-13T16:59

политика

россия

владимир путин

федеральное архивное агентство (росархив)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147946/02/1479460228_0:162:3078:1893_1920x0_80_0_0_49dbffc499ab62307467a409a5452904.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Костоглода заместителем руководителя Росархива, а Андрея Юрасова - статс-секретарем - заместителем руководителя Росархива, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Костоглода Сергея Васильевича - заместителем руководителя Федерального архивного агентства: Юрасова Андрея Викторовича - статс-секретарем - заместителем руководителя Федерального архивного агентства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 июня.

https://ria.ru/20240612/vakhrukov-1952346316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, федеральное архивное агентство (росархив)