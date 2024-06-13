https://ria.ru/20240613/rosarkhiv-1952635056.html
Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива
Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива - РИА Новости, 13.06.2024
Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Костоглода заместителем руководителя Росархива, а Андрея Юрасова - статс-секретарем - заместителем руководителя... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:59
2024-06-13T16:59
2024-06-13T16:59
политика
россия
владимир путин
федеральное архивное агентство (росархив)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Костоглода заместителем руководителя Росархива, а Андрея Юрасова - статс-секретарем - заместителем руководителя Росархива, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Костоглода Сергея Васильевича - заместителем руководителя Федерального архивного агентства: Юрасова Андрея Викторовича - статс-секретарем - заместителем руководителя Федерального архивного агентства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, федеральное архивное агентство (росархив)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральное архивное агентство (Росархив)
Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива
Путин назначил Костоглода заместителем главы Росархива