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Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива - РИА Новости, 13.06.2024
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16:59 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/rosarkhiv-1952635056.html
Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива
Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива - РИА Новости, 13.06.2024
Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Костоглода заместителем руководителя Росархива, а Андрея Юрасова - статс-секретарем - заместителем руководителя... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:59
2024-06-13T16:59
политика
россия
владимир путин
федеральное архивное агентство (росархив)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Костоглода заместителем руководителя Росархива, а Андрея Юрасова - статс-секретарем - заместителем руководителя Росархива, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Костоглода Сергея Васильевича - заместителем руководителя Федерального архивного агентства: Юрасова Андрея Викторовича - статс-секретарем - заместителем руководителя Федерального архивного агентства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 июня.
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политика, россия, владимир путин, федеральное архивное агентство (росархив)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральное архивное агентство (Росархив)
Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива

Путин назначил Костоглода заместителем главы Росархива

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание, где располагается Федеральное архивное агентство (Росархив) на Софийской набережной в Москве
Здание, где располагается Федеральное архивное агентство (Росархив) на Софийской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание, где располагается Федеральное архивное агентство (Росархив) на Софийской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Костоглода заместителем руководителя Росархива, а Андрея Юрасова - статс-секретарем - заместителем руководителя Росархива, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Костоглода Сергея Васильевича - заместителем руководителя Федерального архивного агентства: Юрасова Андрея Викторовича - статс-секретарем - заместителем руководителя Федерального архивного агентства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 июня.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинФедеральное архивное агентство (Росархив)
 
 
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