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Путин: нужны условия, чтобы люди шли учиться на нужных стране направлениях - РИА Новости, 13.06.2024
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20:58 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952719779.html
Путин: нужны условия, чтобы люди шли учиться на нужных стране направлениях
Путин: нужны условия, чтобы люди шли учиться на нужных стране направлениях - РИА Новости, 13.06.2024
Путин: нужны условия, чтобы люди шли учиться на нужных стране направлениях
Нужно создать условия, чтобы люди сами учились на нужных для страны направления, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:58
2024-06-13T20:58
общество
россия
максим пратусевич
владимир путин
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Нужно создать условия, чтобы люди сами учились на нужных для страны направления, сказал президент России Владимир Путин. На заседании Совета по науке и образованию директор "Президентского физико-математического лицея № 239" Максим Пратусевич обратил внимание, что преподавание в 5, 6, 7 классах является фундаментом и, если в это время ребенку математика подана некачественно, то дальнейшее самоопределение ученика в область инженерных и естественно-научных специальностей невозможна. "Хочу обратить внимание на следующее идеологическое утверждение, что образование происходит не только в интересах ребенка и семьи, но и в интересах общества и государства. И если обществу и государству нужны физики и инженеры, то, соответственно, ребенок и все должны с этим смириться и пойти туда", - заявил Пратусевич и добавил о необходимости методов переориентации, включая те, которые каким-то образом противоречат желаниям большого числа семей. Он отметил, что обучение в 5, 6, 7 классе должно происходить достаточно сильным и достаточно серьезным. "Я хочу обратить внимание, что, как мне кажется, большим дефектом системы общего образования является отсутствие некоторой жесткости", - сказал Пратусевич и привел пример из сказки "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина, где Волька сдавал в пятом классе экзамен по географии и был отправлен на "переэкзаменовку", а до этого, как считает Пратусевич, сдавал экзамены по русскому языку, по истории, по литературе, по математике и другим предметам. "Если я правильно вас понял, нужно просто создать условия, для того, чтобы люди захотели, чтобы у них мотивация возникла. А здесь, конечно, государство многое должно сделать, многие вещи надо проработать", - сказал Путин. Кроме того, глава государства привел другой эпизод из книги Лагина. "Он (Хоттабыч), как известно, людей, которые в парикмахерской находились и посмеивались над Волькой, превратил их в баранов, он их наказал. А у самого Вольки, он хотел, как лучше сделать, начала расти борода, усы, и мальчик не знал, что с этим делать. Старик хотел как лучше, а сделал так, что ребенок не знал, как жить дальше. Вот вы сказали, что дети и семьи должны смириться с тем, что нужно для государства, как-то это звучит жестковато, хотя, конечно, определенная жесткость нужна, но как бы не получилось так, что мы хотим как лучше, а получится как всегда", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240125/putin-1923451177.html
https://ria.ru/20240208/putin-1926223042.html
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общество, россия, максим пратусевич, владимир путин
Общество, Россия, Максим Пратусевич, Владимир Путин
Путин: нужны условия, чтобы люди шли учиться на нужных стране направлениях

Путин призвал создать условия, чтобы люди учились на нужных стране направлениях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Нужно создать условия, чтобы люди сами учились на нужных для страны направления, сказал президент России Владимир Путин.
На заседании Совета по науке и образованию директор "Президентского физико-математического лицея № 239" Максим Пратусевич обратил внимание, что преподавание в 5, 6, 7 классах является фундаментом и, если в это время ребенку математика подана некачественно, то дальнейшее самоопределение ученика в область инженерных и естественно-научных специальностей невозможна.
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"Хочу обратить внимание на следующее идеологическое утверждение, что образование происходит не только в интересах ребенка и семьи, но и в интересах общества и государства. И если обществу и государству нужны физики и инженеры, то, соответственно, ребенок и все должны с этим смириться и пойти туда", - заявил Пратусевич и добавил о необходимости методов переориентации, включая те, которые каким-то образом противоречат желаниям большого числа семей.
Он отметил, что обучение в 5, 6, 7 классе должно происходить достаточно сильным и достаточно серьезным.
«
"Я хочу обратить внимание, что, как мне кажется, большим дефектом системы общего образования является отсутствие некоторой жесткости", - сказал Пратусевич и привел пример из сказки "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина, где Волька сдавал в пятом классе экзамен по географии и был отправлен на "переэкзаменовку", а до этого, как считает Пратусевич, сдавал экзамены по русскому языку, по истории, по литературе, по математике и другим предметам.
"Если я правильно вас понял, нужно просто создать условия, для того, чтобы люди захотели, чтобы у них мотивация возникла. А здесь, конечно, государство многое должно сделать, многие вещи надо проработать", - сказал Путин.
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Кроме того, глава государства привел другой эпизод из книги Лагина.
"Он (Хоттабыч), как известно, людей, которые в парикмахерской находились и посмеивались над Волькой, превратил их в баранов, он их наказал. А у самого Вольки, он хотел, как лучше сделать, начала расти борода, усы, и мальчик не знал, что с этим делать. Старик хотел как лучше, а сделал так, что ребенок не знал, как жить дальше. Вот вы сказали, что дети и семьи должны смириться с тем, что нужно для государства, как-то это звучит жестковато, хотя, конечно, определенная жесткость нужна, но как бы не получилось так, что мы хотим как лучше, а получится как всегда", - сказал Путин.
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ОбществоРоссияМаксим ПратусевичВладимир Путин
 
 
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