https://ria.ru/20240613/putin-1952711834.html

Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне

Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне - РИА Новости, 13.06.2024

Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне, позволяющем обеспечивать горизонт планирования. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:19

2024-06-13T20:19

2024-06-13T20:23

ядерные технологии

владимир путин

россия

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне, позволяющем обеспечивать горизонт планирования."Уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но и иметь горизонт планирования на ближайшее время", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/putin-1952710093.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия