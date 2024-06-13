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Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне - РИА Новости, 13.06.2024
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Ядерные технологии
 
20:19 13.06.2024 (обновлено: 20:23 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952711834.html
Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне
Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне
Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне, позволяющем обеспечивать горизонт планирования. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:19
2024-06-13T20:23
ядерные технологии
владимир путин
россия
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне, позволяющем обеспечивать горизонт планирования."Уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но и иметь горизонт планирования на ближайшее время", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952710093.html
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владимир путин, россия
Ядерные технологии, Владимир Путин, Россия
Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне

Путин: финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне, позволяющем обеспечивать горизонт планирования.
"Уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но и иметь горизонт планирования на ближайшее время", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Ядерные технологииВладимир ПутинРоссия
 
 
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