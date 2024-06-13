https://ria.ru/20240613/putin-1952711834.html
Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне
Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне
Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне, позволяющем обеспечивать горизонт планирования. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:19
2024-06-13T20:19
2024-06-13T20:23
ядерные технологии
владимир путин
россия
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне, позволяющем обеспечивать горизонт планирования."Уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но и иметь горизонт планирования на ближайшее время", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952710093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Ядерные технологии, Владимир Путин, Россия
Путин призвал финансировать проекты АЭС на целесообразном уровне
Путин: финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование проектов АЭС должно находиться на целесообразном уровне, позволяющем обеспечивать горизонт планирования.
"Уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но и иметь горизонт планирования на ближайшее время", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.