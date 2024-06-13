https://ria.ru/20240613/putin-1952702733.html
Путин призвал планировать расходы на науку минимум на шесть лет
Путин призвал планировать расходы на науку минимум на шесть лет - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал планировать расходы на науку минимум на шесть лет
Президент России Владимир Путин заявил, что финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно строиться минимум на 6 лет, а при необходимости и на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:42
2024-06-13T19:42
2024-06-13T19:42
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно строиться минимум на 6 лет, а при необходимости и на больший период. "Важно, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы. В этой связи финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно в обязательном порядке строиться минимум на шестилетний период, а где необходимо - и на большую перспективу", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html
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россия, владимир путин
Путин призвал планировать расходы на науку минимум на шесть лет
Путин: бюджет на науку должен строиться минимум на 6 лет вперед
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно строиться минимум на 6 лет, а при необходимости и на больший период.
"Важно, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы. В этой связи финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно в обязательном порядке строиться минимум на шестилетний период, а где необходимо - и на большую перспективу", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.