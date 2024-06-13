https://ria.ru/20240613/putin-1952700237.html
Путин призвал расширять горизонт планирования научных исследований
Путин призвал расширять горизонт планирования научных исследований - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал расширять горизонт планирования научных исследований
Горизонт планирования научных исследований в России должен расширяться, чем дальше, тем эффективнее будет конечный результат, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:33
2024-06-13T19:33
2024-06-13T19:33
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Горизонт планирования научных исследований в России должен расширяться, чем дальше, тем эффективнее будет конечный результат, заявил президент РФ Владимир Путин. "Горизонт планирования научных исследований, а здесь люди, которые знают это лучше, чем я, он должен расширяться. Чем дальше, тем эффективнее будет конечный результат", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.
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россия, владимир путин
Путин призвал расширять горизонт планирования научных исследований
Путин: горизонт планирования научных исследований в России должен расширяться