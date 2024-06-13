https://ria.ru/20240613/putin-1952699790.html

Путин призвал консолидировать усилия в подготовке научных кадров

Путин призвал консолидировать усилия в подготовке научных кадров - РИА Новости, 13.06.2024

Путин призвал консолидировать усилия в подготовке научных кадров

Важна консолидация усилий всех уровней образования в вопросе подготовке научных кадров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:31

2024-06-13T19:31

2024-06-13T19:31

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Важна консолидация усилий всех уровней образования в вопросе подготовке научных кадров, заявил президент России Владимир Путин. "Важнейший вопрос не только для технологических, но и всех национальных проектов - это, как известно, подготовка кадров. И здесь также важна консолидация усилий всех уровней образования", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/putin-1952698600.html

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россия, владимир путин