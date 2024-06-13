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Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими - РИА Новости, 13.06.2024
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19:28 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952699228.html
Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими
Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими
Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы финансирования науки в РФ должны быть гибкими. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:28
2024-06-13T19:28
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы финансирования науки в РФ должны быть гибкими. "Механизмы выделения средств для проведения передовых исследований в нашей стране должны быть более удобными и более гибкими. Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы", - сказал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими

Путин: механизмы финансирования науки в России должны быть гибкими

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы финансирования науки в РФ должны быть гибкими.
«
"Механизмы выделения средств для проведения передовых исследований в нашей стране должны быть более удобными и более гибкими. Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы", - сказал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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