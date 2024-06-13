https://ria.ru/20240613/putin-1952699228.html

Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими

Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими - РИА Новости, 13.06.2024

Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими

Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы финансирования науки в РФ должны быть гибкими. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:28

2024-06-13T19:28

2024-06-13T19:28

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы финансирования науки в РФ должны быть гибкими. "Механизмы выделения средств для проведения передовых исследований в нашей стране должны быть более удобными и более гибкими. Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы", - сказал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952698895.html

россия

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россия, владимир путин