https://ria.ru/20240613/putin-1952699228.html
Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими
Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими
Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы финансирования науки в РФ должны быть гибкими. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:28
2024-06-13T19:28
2024-06-13T19:28
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_e08698a8befa8bf5658ce4b2bafbcced.jpg
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы финансирования науки в РФ должны быть гибкими. "Механизмы выделения средств для проведения передовых исследований в нашей стране должны быть более удобными и более гибкими. Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы", - сказал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952698895.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_54:0:1601:1160_1920x0_80_0_0_f7132515347227399fad1c79dd8b92e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал сделать механизмы финансирования науки гибкими
Путин: механизмы финансирования науки в России должны быть гибкими