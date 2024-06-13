https://ria.ru/20240613/putin-1952699085.html

Путин попросил не допускать дублирования научно-исследовательских проектов

Путин попросил не допускать дублирования научно-исследовательских проектов - РИА Новости, 13.06.2024

Путин попросил не допускать дублирования научно-исследовательских проектов

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию попросил внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:27

2024-06-13T19:27

2024-06-13T19:44

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию попросил внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), чтобы избежать дублирования проектов. По его словам, вызывает вопросы ситуация, когда одной научной тематикой - причем с разной степенью успешности - занимаются десятки организаций, а другие, не менее важные для страны направления остаются неприкрытыми. "Поэтому я прошу еще раз внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию НИОКРов, хотел бы здесь услышать ваши конкретные предложения на этот счет ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952698895.html

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россия, владимир путин