https://ria.ru/20240613/putin-1952699085.html
Путин попросил не допускать дублирования научно-исследовательских проектов
Путин попросил не допускать дублирования научно-исследовательских проектов - РИА Новости, 13.06.2024
Путин попросил не допускать дублирования научно-исследовательских проектов
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию попросил внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:27
2024-06-13T19:27
2024-06-13T19:44
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию попросил внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), чтобы избежать дублирования проектов. По его словам, вызывает вопросы ситуация, когда одной научной тематикой - причем с разной степенью успешности - занимаются десятки организаций, а другие, не менее важные для страны направления остаются неприкрытыми. "Поэтому я прошу еще раз внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию НИОКРов, хотел бы здесь услышать ваши конкретные предложения на этот счет ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952698895.html
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россия, владимир путин
Путин попросил не допускать дублирования научно-исследовательских проектов
Путин: важно следить за общим планированием НИОКР, чтобы не дублировать проекты
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию попросил внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), чтобы избежать дублирования проектов.
По его словам, вызывает вопросы ситуация, когда одной научной тематикой - причем с разной степенью успешности - занимаются десятки организаций, а другие, не менее важные для страны направления остаются неприкрытыми.
"Поэтому я прошу еще раз внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию НИОКРов, хотел бы здесь услышать ваши конкретные предложения на этот счет ", - сказал Путин.