https://ria.ru/20240613/putin-1952696972.html
Путин прокомментировал потенциал России в сфере технологий
Путин прокомментировал потенциал России в сфере технологий - РИА Новости, 13.06.2024
Путин прокомментировал потенциал России в сфере технологий
Весь потенциал России в сфере технологий надо собрать в единый кулак, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в этом недопустимо распыление сил и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:17
2024-06-13T19:17
2024-06-13T19:24
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Весь потенциал России в сфере технологий надо собрать в единый кулак, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в этом недопустимо распыление сил и средств."Весь наш научный, технологический, образовательный и производственный потенциал в полном смысле слова нужно собрать в единый кулак. И здесь распыление сил и средств недопустимо", - сказал Путин на заседании совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952698600.html
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россия, владимир путин
Путин прокомментировал потенциал России в сфере технологий
Путин: весь потенциал Поссии в сфере технологий надо собрать в единый кулак