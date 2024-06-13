https://ria.ru/20240613/putin-1952696972.html

Путин прокомментировал потенциал России в сфере технологий

Путин прокомментировал потенциал России в сфере технологий - РИА Новости, 13.06.2024

Путин прокомментировал потенциал России в сфере технологий

Весь потенциал России в сфере технологий надо собрать в единый кулак, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в этом недопустимо распыление сил и... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:17

2024-06-13T19:17

2024-06-13T19:24

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Весь потенциал России в сфере технологий надо собрать в единый кулак, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в этом недопустимо распыление сил и средств."Весь наш научный, технологический, образовательный и производственный потенциал в полном смысле слова нужно собрать в единый кулак. И здесь распыление сил и средств недопустимо", - сказал Путин на заседании совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/putin-1952698600.html

россия

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россия, владимир путин