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Все фундаментальные научные заделы России надо развивать, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
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19:16 13.06.2024 (обновлено: 19:18 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952696672.html
Все фундаментальные научные заделы России надо развивать, заявил Путин
Все фундаментальные научные заделы России надо развивать, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
Все фундаментальные научные заделы России надо развивать, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что все фундаментальные научные заделы РФ должны получить свое развитие. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:16
2024-06-13T19:18
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все фундаментальные научные заделы РФ должны получить свое развитие."Важно, чтобы все наши фундаментальные научные заделы получили свое развитие и позволили сформировать в России новые отрасли и рынки. Для этого сейчас готовятся к запуску национальные проекты технологического суверенитета", - сказал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952696972.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Все фундаментальные научные заделы России надо развивать, заявил Путин

Путин: все фундаментальные научные заделы России должны получить свое развитие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все фундаментальные научные заделы РФ должны получить свое развитие.
«
"Важно, чтобы все наши фундаментальные научные заделы получили свое развитие и позволили сформировать в России новые отрасли и рынки. Для этого сейчас готовятся к запуску национальные проекты технологического суверенитета", - сказал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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