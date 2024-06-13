https://ria.ru/20240613/putin-1952681742.html
Путин сообщил о скором международном телефонном разговоре
Путин сообщил о скором международном телефонном разговоре - РИА Новости, 13.06.2024
Путин сообщил о скором международном телефонном разговоре
Президент России Владимир Путин во время общения с учеными рассказал, что у него вскоре ожидается международный телефонный разговор. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:45
2024-06-13T18:45
2024-06-13T18:45
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952663910_0:0:3385:1904_1920x0_80_0_0_09659d59db269730efaeafe49862a53b.jpg
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с учеными рассказал, что у него вскоре ожидается международный телефонный разговор. "У меня через 5 минут международный телефонный разговор", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952663910_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_4dbbdd5f627c9e4ce6ef36195fa90d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин сообщил о скором международном телефонном разговоре
Путин заявил, что скоро состоится международный телефонный разговор