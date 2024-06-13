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Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки - РИА Новости, 13.06.2024
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18:35 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952678555.html
Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки
Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки - РИА Новости, 13.06.2024
Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки
Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ понимают и видят, что происходит в научном мире, политика влияет на все сферы. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:35
2024-06-13T18:35
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ понимают и видят, что происходит в научном мире, политика влияет на все сферы. "Что касается международного сотрудничества... да, мы понимаем и видим, что сейчас происходит в мире и научном мире, к сожалению, политика влияет на все сферы деятельности", - сказал Путин во время встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Президент РФ отметил, что политика влияет и на культуру, которую сейчас пытаются отменять.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки

Путин: Россия видит, что происходит в научном мире, политика влияет на все сферы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ понимают и видят, что происходит в научном мире, политика влияет на все сферы.
«
"Что касается международного сотрудничества... да, мы понимаем и видим, что сейчас происходит в мире и научном мире, к сожалению, политика влияет на все сферы деятельности", - сказал Путин во время встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Президент РФ отметил, что политика влияет и на культуру, которую сейчас пытаются отменять.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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