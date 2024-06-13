https://ria.ru/20240613/putin-1952678555.html
Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки
Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки - РИА Новости, 13.06.2024
Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки
Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ понимают и видят, что происходит в научном мире, политика влияет на все сферы. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:35
2024-06-13T18:35
2024-06-13T18:35
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952653129_0:261:3106:2008_1920x0_80_0_0_f4d11da8cd9e83945af9b84a01a8e00b.jpg
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ понимают и видят, что происходит в научном мире, политика влияет на все сферы. "Что касается международного сотрудничества... да, мы понимаем и видим, что сейчас происходит в мире и научном мире, к сожалению, политика влияет на все сферы деятельности", - сказал Путин во время встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Президент РФ отметил, что политика влияет и на культуру, которую сейчас пытаются отменять.
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952653129_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_4738fa9253b7e9b75fbcb4a992c9371f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки
Путин: Россия видит, что происходит в научном мире, политика влияет на все сферы