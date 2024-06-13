https://ria.ru/20240613/putin-1952678555.html

Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки

Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки - РИА Новости, 13.06.2024

Путин заявил, что политика влияет на все сферы науки

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ понимают и видят, что происходит в научном мире, политика влияет на все сферы. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:35

2024-06-13T18:35

2024-06-13T18:35

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ понимают и видят, что происходит в научном мире, политика влияет на все сферы. "Что касается международного сотрудничества... да, мы понимаем и видим, что сейчас происходит в мире и научном мире, к сожалению, политика влияет на все сферы деятельности", - сказал Путин во время встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Президент РФ отметил, что политика влияет и на культуру, которую сейчас пытаются отменять.

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html

россия

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россия, владимир путин