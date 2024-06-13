https://ria.ru/20240613/putin-1952672333.html

Путин напомнил о важности международного сотрудничества в науке

Путин напомнил о важности международного сотрудничества в науке - РИА Новости, 13.06.2024

Путин напомнил о важности международного сотрудничества в науке

Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:18

2024-06-13T18:18

2024-06-13T18:24

владимир путин

россия

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными."Есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с нами и у которых тоже есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества. Работать нужно по всем векторам. Вот здесь сомнений нет, и это партнерство будет продолжаться. И вы правы, безусловно, это направление деятельности нужно поддерживать. Мы и стараемся так делать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952674679.html

россия

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владимир путин, россия