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Путин напомнил о важности международного сотрудничества в науке - РИА Новости, 13.06.2024
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18:18 13.06.2024 (обновлено: 18:24 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952672333.html
Путин напомнил о важности международного сотрудничества в науке
Путин напомнил о важности международного сотрудничества в науке - РИА Новости, 13.06.2024
Путин напомнил о важности международного сотрудничества в науке
Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:18
2024-06-13T18:24
владимир путин
россия
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными."Есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с нами и у которых тоже есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества. Работать нужно по всем векторам. Вот здесь сомнений нет, и это партнерство будет продолжаться. И вы правы, безусловно, это направление деятельности нужно поддерживать. Мы и стараемся так делать", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин напомнил о важности международного сотрудничества в науке

Путин: нужно поддерживать международное сотрудничество в науке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
"Есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с нами и у которых тоже есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества. Работать нужно по всем векторам. Вот здесь сомнений нет, и это партнерство будет продолжаться. И вы правы, безусловно, это направление деятельности нужно поддерживать. Мы и стараемся так делать", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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