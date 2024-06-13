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Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов - РИА Новости, 13.06.2024
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18:12 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html
Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов
Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов - РИА Новости, 13.06.2024
Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов
Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:12
2024-06-13T18:12
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин. "Нам понятно, что этого недостаточно, и мы будем стремиться к увеличению этих объемов", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, говоря о финансировании научных проектов.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов

Путин: власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Нам понятно, что этого недостаточно, и мы будем стремиться к увеличению этих объемов", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, говоря о финансировании научных проектов.
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