https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html
Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов
Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов - РИА Новости, 13.06.2024
Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов
Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:12
2024-06-13T18:12
2024-06-13T18:12
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин. "Нам понятно, что этого недостаточно, и мы будем стремиться к увеличению этих объемов", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, говоря о финансировании научных проектов.
https://ria.ru/20240229/putin-1930212939.html
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россия, владимир путин
Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов
Путин: власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов