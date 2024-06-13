https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html

Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов

Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов - РИА Новости, 13.06.2024

Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов

Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:12

2024-06-13T18:12

2024-06-13T18:12

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин. "Нам понятно, что этого недостаточно, и мы будем стремиться к увеличению этих объемов", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, говоря о финансировании научных проектов.

https://ria.ru/20240229/putin-1930212939.html

россия

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россия, владимир путин