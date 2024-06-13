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Путин отметил важность выделения ресурсов на научные мегагранты - РИА Новости, 13.06.2024
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17:36 13.06.2024 (обновлено: 17:44 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952651797.html
Путин отметил важность выделения ресурсов на научные мегагранты
Путин отметил важность выделения ресурсов на научные мегагранты - РИА Новости, 13.06.2024
Путин отметил важность выделения ресурсов на научные мегагранты
Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос об объединении усилий для научных мегагрантов, отметив, что ресурсы должны направляться на эту... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:36
2024-06-13T17:44
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос об объединении усилий для научных мегагрантов, отметив, что ресурсы должны направляться на эту деятельность. "Что касается объединения усилий по линии правительства... В целом мы решим этот вопрос, где, что объединить и по какой линии направить эти исследования. Главное, чтобы выделялись определенные ресурсы на это направление деятельности", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240613/putin-1952651483.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность выделения ресурсов на научные мегагранты

Путин пообещал решить вопрос об объединении усилий для научных мегагрантов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос об объединении усилий для научных мегагрантов, отметив, что ресурсы должны направляться на эту деятельность.
"Что касается объединения усилий по линии правительства... В целом мы решим этот вопрос, где, что объединить и по какой линии направить эти исследования. Главное, чтобы выделялись определенные ресурсы на это направление деятельности", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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