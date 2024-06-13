https://ria.ru/20240613/putin-1952651797.html

Путин отметил важность выделения ресурсов на научные мегагранты

Путин отметил важность выделения ресурсов на научные мегагранты - РИА Новости, 13.06.2024

Путин отметил важность выделения ресурсов на научные мегагранты

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос об объединении усилий для научных мегагрантов, отметив, что ресурсы должны направляться на эту... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:36

2024-06-13T17:36

2024-06-13T17:44

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос об объединении усилий для научных мегагрантов, отметив, что ресурсы должны направляться на эту деятельность. "Что касается объединения усилий по линии правительства... В целом мы решим этот вопрос, где, что объединить и по какой линии направить эти исследования. Главное, чтобы выделялись определенные ресурсы на это направление деятельности", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240613/putin-1952651483.html

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россия, владимир путин