https://ria.ru/20240613/putin-1952646988.html
Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам
Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам - РИА Новости, 13.06.2024
Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проект NICA пойдет на пользу в том числе другим странам. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:25
2024-06-13T17:25
2024-06-13T17:25
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проект NICA пойдет на пользу в том числе другим странам. "Это, уверен, пойдёт на пользу и нашим партнерам, которые работают здесь, приехали из других стран... потому что так или иначе эти результаты идут на пользу и тем странам, из которых они приехали", - сказал Путин в ходе встречи с получателем мегагрантов и ведущими учёными.
https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html
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россия, владимир путин
Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам
Путин: проект NICA пойдет на пользу и России, и другим странам
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проект NICA пойдет на пользу в том числе другим странам.
"Это, уверен, пойдёт на пользу и нашим партнерам, которые работают здесь, приехали из других стран... потому что так или иначе эти результаты идут на пользу и тем странам, из которых они приехали", - сказал Путин в ходе встречи с получателем мегагрантов и ведущими учёными.