Рейтинг@Mail.ru
Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952646988.html
Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам
Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам - РИА Новости, 13.06.2024
Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проект NICA пойдет на пользу в том числе другим странам. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:25
2024-06-13T17:25
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952638557_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_015d861972800698487c4455e6208e39.jpg
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проект NICA пойдет на пользу в том числе другим странам. "Это, уверен, пойдёт на пользу и нашим партнерам, которые работают здесь, приехали из других стран... потому что так или иначе эти результаты идут на пользу и тем странам, из которых они приехали", - сказал Путин в ходе встречи с получателем мегагрантов и ведущими учёными.
https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952638557_257:0:1161:678_1920x0_80_0_0_60d2d1f4d99d059e3506d4e7c35aa938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам

Путин: проект NICA пойдет на пользу и России, и другим странам

Владимир Путин осматривает коллайдер NICA
Владимир Путин осматривает коллайдер NICA
Владимир Путин осматривает коллайдер NICA
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проект NICA пойдет на пользу в том числе другим странам.
"Это, уверен, пойдёт на пользу и нашим партнерам, которые работают здесь, приехали из других стран... потому что так или иначе эти результаты идут на пользу и тем странам, из которых они приехали", - сказал Путин в ходе встречи с получателем мегагрантов и ведущими учёными.
Строящийся коллайдер NICA, фото 2021 года - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
На коллайдере NICA возможны открытия мирового уровня, заявил Путин
17 мая, 12:20
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала