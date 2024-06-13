https://ria.ru/20240613/putin-1952646988.html

Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам

Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам - РИА Новости, 13.06.2024

Путин уверен, что проект NICA пойдет на пользу другим странам

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проект NICA пойдет на пользу в том числе другим странам. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:25

2024-06-13T17:25

2024-06-13T17:25

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проект NICA пойдет на пользу в том числе другим странам. "Это, уверен, пойдёт на пользу и нашим партнерам, которые работают здесь, приехали из других стран... потому что так или иначе эти результаты идут на пользу и тем странам, из которых они приехали", - сказал Путин в ходе встречи с получателем мегагрантов и ведущими учёными.

https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html

россия

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россия, владимир путин