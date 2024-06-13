https://ria.ru/20240613/putin-1952646481.html
Путин высоко оценил результаты программы научных мегагрантов
Путин высоко оценил результаты программы научных мегагрантов - РИА Новости, 13.06.2024
Путин высоко оценил результаты программы научных мегагрантов
Программа научных мегагрантов действительно принесла хорошие результаты, она получилась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:24
2024-06-13T17:24
2024-06-13T17:31
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Программа научных мегагрантов действительно принесла хорошие результаты, она получилась, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается мегагрантов, уже было сказано, мы после того, как запустили эту работу… С 2010 года запустили эту работу, и она действительно принесла очень хороший результат", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.Также президент отметил, что программа получилась и сегодня продолжает развиваться в 345 лабораториях."И действительно, она получилась, эта программа. Триста сорок пять лабораторий, по-моему, в 37 или 39 субъектах Российской Федерации развиваются", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240613/putin-1952646355.html
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владимир путин, россия
Путин высоко оценил результаты программы научных мегагрантов
Путин: программа научных мегагрантов действительно принесла хорошие результаты
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Программа научных мегагрантов действительно принесла хорошие результаты, она получилась, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается мегагрантов, уже было сказано, мы после того, как запустили эту работу… С 2010 года запустили эту работу, и она действительно принесла очень хороший результат", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Также президент отметил, что программа получилась и сегодня продолжает развиваться в 345 лабораториях.
"И действительно, она получилась, эта программа. Триста сорок пять лабораторий, по-моему, в 37 или 39 субъектах Российской Федерации развиваются", - добавил Путин.