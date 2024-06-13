https://ria.ru/20240613/putin-1952639662.html

Путин выразил уверенность, что политические сложности будут преодолеваться

Путин выразил уверенность, что политические сложности будут преодолеваться - РИА Новости, 13.06.2024

Путин выразил уверенность, что политические сложности будут преодолеваться

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими учеными выразил уверенность, что сложности политического характера будут преодолеваться. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:15

2024-06-13T17:15

2024-06-13T17:51

владимир путин

россия

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с российскими учеными выразил уверенность, что сложности политического характера будут преодолеваться."У наших партнёров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас. Почему к сожалению? Потому что это значит, что в целом мы, если объединяем усилия, могли бы действовать более эффективно. Но уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240613/putin-1952577532.html

россия

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владимир путин, россия