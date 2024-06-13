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Путин выразил уверенность, что политические сложности будут преодолеваться - РИА Новости, 13.06.2024
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17:15 13.06.2024 (обновлено: 17:51 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952639662.html
Путин выразил уверенность, что политические сложности будут преодолеваться
Путин выразил уверенность, что политические сложности будут преодолеваться - РИА Новости, 13.06.2024
Путин выразил уверенность, что политические сложности будут преодолеваться
Президент России Владимир Путин на встрече с российскими учеными выразил уверенность, что сложности политического характера будут преодолеваться. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:15
2024-06-13T17:51
владимир путин
россия
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с российскими учеными выразил уверенность, что сложности политического характера будут преодолеваться."У наших партнёров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас. Почему к сожалению? Потому что это значит, что в целом мы, если объединяем усилия, могли бы действовать более эффективно. Но уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240613/putin-1952577532.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин выразил уверенность, что политические сложности будут преодолеваться

Путин: сложности политического характера будут преодолеваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с российскими учеными выразил уверенность, что сложности политического характера будут преодолеваться.
«
"У наших партнёров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас. Почему к сожалению? Потому что это значит, что в целом мы, если объединяем усилия, могли бы действовать более эффективно. Но уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться", - сказал Путин.
Путин на заседании Совета по науке - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин на заседании Совета по науке. Трансляция
Вчера, 17:15
 
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