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Путин оценил успех проекта коллайдера NICA - РИА Новости, 13.06.2024
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17:13 13.06.2024 (обновлено: 17:17 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952639364.html
Путин оценил успех проекта коллайдера NICA
Путин оценил успех проекта коллайдера NICA - РИА Новости, 13.06.2024
Путин оценил успех проекта коллайдера NICA
Проект создания коллайдера NICA развивается успешно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:17
дубна
объединенный институт ядерных исследований
владимир путин
россия
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Проект создания коллайдера NICA развивается успешно, заявил президент России Владимир Путин."В 2011 году мы приняли решение, чтобы создать этот проект. В целом, он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег-ученых практически со всего мира", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240613/nica-1952637525.html
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дубна, объединенный институт ядерных исследований, владимир путин, россия
Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, Владимир Путин, Россия
Путин оценил успех проекта коллайдера NICA

Путин: проект создания коллайдера NICA развивается успешно

Владимир Путин осматривает коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Владимир Путин осматривает коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Владимир Путин осматривает коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Проект создания коллайдера NICA развивается успешно, заявил президент России Владимир Путин.
"В 2011 году мы приняли решение, чтобы создать этот проект. В целом, он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег-ученых практически со всего мира", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне
Вчера, 17:06
 
ДубнаОбъединенный институт ядерных исследованийВладимир ПутинРоссия
 
 
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