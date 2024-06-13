https://ria.ru/20240613/putin-1952639364.html
Путин оценил успех проекта коллайдера NICA
Путин оценил успех проекта коллайдера NICA - РИА Новости, 13.06.2024
Путин оценил успех проекта коллайдера NICA
Проект создания коллайдера NICA развивается успешно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:17
дубна
объединенный институт ядерных исследований
владимир путин
россия
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Проект создания коллайдера NICA развивается успешно, заявил президент России Владимир Путин."В 2011 году мы приняли решение, чтобы создать этот проект. В целом, он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег-ученых практически со всего мира", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240613/nica-1952637525.html
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дубна, объединенный институт ядерных исследований, владимир путин, россия
Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, Владимир Путин, Россия
Путин оценил успех проекта коллайдера NICA
Путин: проект создания коллайдера NICA развивается успешно