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Путин присвоил 568-му зенитному ракетному полку звание "гвардейский" - РИА Новости, 13.06.2024
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17:02 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952635805.html
Путин присвоил 568-му зенитному ракетному полку звание "гвардейский"
Путин присвоил 568-му зенитному ракетному полку звание "гвардейский" - РИА Новости, 13.06.2024
Путин присвоил 568-му зенитному ракетному полку звание "гвардейский"
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 568-му зенитному ракетному Краснознаменному полку, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:02
2024-06-13T17:02
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 568-му зенитному ракетному Краснознаменному полку, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 568 зенитному ракетному Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 586 гвардейский зенитный ракетный Краснознаменный полк", - говорится в документе. Указ вступает в силу с 13 июня.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин присвоил 568-му зенитному ракетному полку звание "гвардейский"

Путин с 13 июня присвоил 568-му Красноказарменному ЗРП звание "гвардейский"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 568-му зенитному ракетному Краснознаменному полку, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 568 зенитному ракетному Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 586 гвардейский зенитный ракетный Краснознаменный полк", - говорится в документе.
Указ вступает в силу с 13 июня.
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