https://ria.ru/20240613/putin-1952635805.html

Путин присвоил 568-му зенитному ракетному полку звание "гвардейский"

Путин присвоил 568-му зенитному ракетному полку звание "гвардейский" - РИА Новости, 13.06.2024

Путин присвоил 568-му зенитному ракетному полку звание "гвардейский"

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 568-му зенитному ракетному Краснознаменному полку, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:02

2024-06-13T17:02

2024-06-13T17:02

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 568-му зенитному ракетному Краснознаменному полку, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 568 зенитному ракетному Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 586 гвардейский зенитный ракетный Краснознаменный полк", - говорится в документе. Указ вступает в силу с 13 июня.

https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937449934.html

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безопасность, россия, владимир путин