https://ria.ru/20240613/putin-1952633276.html

Путин осмотрел коллайдер NICA в институте ядерных исследований в Дубне

Путин осмотрел коллайдер NICA в институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 13.06.2024

Путин осмотрел коллайдер NICA в институте ядерных исследований в Дубне

Президент РФ Владимир Путин осмотрел ускорительный комплекс NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне (Московская область). РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:53

2024-06-13T16:53

2024-06-13T17:16

дубна

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

объединенный институт ядерных исследований

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ДУБНА, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел ускорительный комплекс NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне (Московская область).Главу государства встречал Григорий Трубников – директор ММНО "Объединенный институт ядерных исследований". Он также давал пояснения в ходе осмотра."Мы вас очень ждали", - признался Трубников, поприветствовав президента."А я давно хотел к вам приехать", - сказал Путин.В Объединенный институт ядерных исследований в Дубне Путин приезжал в 2011 году - тогда коллайдер еще только строился.Трубников, в частности, рассказал главе государства, что с помощью данной установки ученые стремятся разгадать "тайну возникновения вселенной"."Что произошло с веществом после взрыва?" - уточнил Путин, ученый ответил утвердительно.Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) для изучения свойств плотной барионной материи. После того, как он будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную материю.Ускорительный комплекс проекта NICA занимает территорию 6 гектаров, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию. Строителям комплекса пришлось учитывать сложные песчаные водонасыщенные грунты площадки. Чтобы обеспечить стабильность на всей ее площади, было установлено 6 300 свай, причем установка производилась с особой аккуратностью методом вдавливания, а не привычным забиванием. Всего для строительства комплекса потребовалось 53 000 кубических метра специального бетона.В создании комплекса участвуют ученые из 30 стран мира, а также Европейской организаций по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Российскую Федерацию. Это 2400 специалистов, включая 1650 российских.Ускорительный комплекс проекта NICA занимает территорию 6 гектаров, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию. Строителям комплекса пришлось учитывать сложные песчаные водонасыщенные грунты площадки. Чтобы обеспечить стабильность на всей ее площади, было установлено 6 300 свай, причем установка производилась с особой аккуратностью методом вдавливания, а не привычным забиванием. Всего для строительства комплекса потребовалось 53 000 кубических метра специального бетона.В создании комплекса участвуют ученые из 30 стран мира, а также Европейской организаций по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Российскую Федерацию. Это 2400 специалистов, включая 1650 российских.

https://ria.ru/20240613/putin-1952639784.html

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952639162.html

https://ria.ru/20240613/nica-1952635461.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html

https://radiosputnik.ru/20231013/dubna-1902540972.html

дубна

россия

московская область (подмосковье)

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Путин осмотрел коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований Путин осмотрел коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 2024-06-13T16:53 true PT0M14S

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дубна, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, объединенный институт ядерных исследований