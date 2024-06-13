https://ria.ru/20240613/putin-1952577532.html
Путин на заседании Совета по науке. Трансляция
Путин на заседании Совета по науке. Трансляция - РИА Новости, 13.06.2024
Путин на заседании Совета по науке. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:15
2024-06-13T17:15
2024-06-13T19:10
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин на заседании Совета по науке. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке.
2024-06-13T17:15
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PT91M26S
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке.