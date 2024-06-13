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Путин на заседании Совета по науке. Трансляция - РИА Новости, 13.06.2024
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17:15 13.06.2024 (обновлено: 19:10 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952577532.html
Путин на заседании Совета по науке. Трансляция
Путин на заседании Совета по науке. Трансляция - РИА Новости, 13.06.2024
Путин на заседании Совета по науке. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:15
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владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке.
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин на заседании Совета по науке. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке.
2024-06-13T17:15
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Путин на заседании Совета по науке. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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