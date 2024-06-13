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ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию - РИА Новости, 13.06.2024
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14:52 13.06.2024 (обновлено: 15:01 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/prestupniki-1952592428.html
ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию
ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию - РИА Новости, 13.06.2024
ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию
Силовики пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, она организовала незаконный въезд в РФ граждан Украины, говорится в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:52
2024-06-13T15:01
происшествия
россия
украина
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силовики пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, она организовала незаконный въезд в РФ граждан Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и области.Силовиками установлено, что гендиректор и главврач частной клиники совместно с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории РФ. Отмечается, что мигрантам выдавались фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье. Подчеркивается, что таким образом в РФ прибыли и встали на учет в Московском регионе более 150 иностранцев.Как отметили в УФСБ, действия членов преступной группы квалифицированы по статье об организации миграции группой лиц по предварительному сговору. "Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый); предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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украина
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происшествия, россия, украина, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию

ФСБ пресекла деятельность группы, нелегально ввозившей украинцев в Россию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силовики пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, она организовала незаконный въезд в РФ граждан Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и области.
Силовиками установлено, что гендиректор и главврач частной клиники совместно с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории РФ. Отмечается, что мигрантам выдавались фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье. Подчеркивается, что таким образом в РФ прибыли и встали на учет в Московском регионе более 150 иностранцев.
Как отметили в УФСБ, действия членов преступной группы квалифицированы по статье об организации миграции группой лиц по предварительному сговору. "Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый); предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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