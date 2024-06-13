https://ria.ru/20240613/prestupniki-1952592428.html

ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию

ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию - РИА Новости, 13.06.2024

ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию

Силовики пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, она организовала незаконный въезд в РФ граждан Украины, говорится в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:52

2024-06-13T14:52

2024-06-13T15:01

происшествия

россия

украина

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силовики пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, она организовала незаконный въезд в РФ граждан Украины, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и области.Силовиками установлено, что гендиректор и главврач частной клиники совместно с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории РФ. Отмечается, что мигрантам выдавались фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье. Подчеркивается, что таким образом в РФ прибыли и встали на учет в Московском регионе более 150 иностранцев.Как отметили в УФСБ, действия членов преступной группы квалифицированы по статье об организации миграции группой лиц по предварительному сговору. "Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый); предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20231016/granitsa-1902957144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)